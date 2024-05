Unterallgäu

Neuer B12-Anschluss in Kürze nutzbar

Ein Blick von oben auf das Mega-Straßenbauprojekt. Mit dem Anschluss der neuen B16 an die B12 (von links nach rechts unten) ist der Bau der neuen Ortsumfahrungen beendet.

Plus In Kürze sollen Autofahrer die neue B12-Auffahrt nutzen können. Bund und Landkreis haben nicht nur den Verkehrsfluss im Blick.

Von Stefanie Gronostay

Vor genau zehn Jahren hat der Landkreis Ostallgäu den Bau der Ortsumfahrungen von Marktoberdorf und Bertoldshofen auf den Weg gebracht. Nun steht mit dem Anschluss der Umgehungen an die B12 der Abschluss des Mega-Projektes kurz bevor. In wenigen Wochen soll dort, wo momentan noch Bagger arbeiten, der Verkehr rollen. Und das auf dem schnellstmöglichen Weg.

Die neue Anschlussstelle soll der Durchgangsverkehr entlastet werden

Mit der neuen Anschlussstelle, die B16 und B12 verbindet, versprechen sich Bund und Landkreis nämlich eine Entlastung des Durchgangsverkehrs. Das i-Tüpfelchen: Bei den Bauarbeiten wurden nicht nur die Straßen in den Blick genommen, sondern auch die angrenzende Geltnach. Sie wurde renaturiert und naturschutzfachlich aufgewertet. Was das genau bedeutet, erklärt Baudirektor Michael Neupert vom Staatlichen Bauamt Kempten bei einem Ortstermin am Flussufer.

