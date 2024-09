Neuer Kulturpass der Volkshochschule: Schwäbisch und mehr entdecken

Das Unterallgäu lockt immer mehr neue Bürger. Um Heimatverbundenen und Zugezogenen gleichermaßen die Möglichkeit zu geben, die Region besser kennenzulernen, haben die Volkshochschulen im Landkreis Unterallgäu eine neue Kursreihe ins Leben gerufen, den „Unterallgäuer Kulturpass“. Das Herzstück bildet der Sprachkurs „Schwäbisch für Reigschmeckte“. An drei Abenden lernen Teilnehmerinnen und Teilnehmer in entspannter Atmosphäre den hiesigen Dialekt besser kennen und können am Ende auch ein bisschen „Schwäbisch schwätza“.

Wie die Volkshochschule im Unterallgäu die Heimatliebe fördert

Neben Vorträgen zu Kultur, Geschichte und Brauchtum steht ebenso das Zubereiten von kulinarischen Klassikern wie Käsespätzle und Krautkrapfen auf dem Plan. Im Kurs „Nichts für Warmduscher“ erleben Wasserfreunde und alle, die es werden wollen, die Kneippsche Lehre am eigenen Leib und können im Anschluss an den theoretischen Teil im mineralreichen Thermalwasser der Naturtherme Bedernau baden.

Die VHS hat die Kurse ganz bewusst in unterschiedliche Orte gelegt, damit die Beteiligten auch etwas im Landkreis herumkommen. Die Dozentinnen und Dozenten sind allesamt „native speakers“ und sprechen waschechtes Unterallgäuer Schwäbisch. Jeder Kurs kann einzeln gebucht werden. Doch für Teilnehmer, die neben dem Schwäbischkurs zwei weitere Kurse belegen, gibt es einen besonderen Preis, einen hochwertigen Bildband über das Unterallgäu, sowie eine Urkunde zur „Schwäbischen Staatsbürgerschaft“. Beides wird nach dem Vortrag „Was die Schwaben zusammenhält“ (Sonntag, 10. November, 15 Uhr) um ca. 16.30 Uhr im Mindelheimer Krippenmuseum übergeben. (mz)

Die Module im Überblick:

Mindelheim, VHS: Schwäbisch für „Reigschmeckte“ (Sprachkurs): Drei Abende jeweils am Mittwoch, 9., 16. und 23. Oktober, von 19 bis 20.30 Uhr. Dozent ist Hans Ferk, Lehrer und Buchautor.

Mindelheim, Heimatmuseum: „Was die Schwaben zusammenhält“ (Vortrag) am Sonntag, 10. November ab 15 Uhr. Dozent ist Prof. Dr. Hans Frei, ehemaliger Bezirksheimatpfleger und Museumsdirektor des Bezirkes Schwaben.

Mindelheim, VHS: „Sparen wie ein Schwabe“ (humorvoller Vortrag) mit Karin Steck, Referentin des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes. Donnerstag, 28. November, 18.30 Uhr.

Bedernau, Naturtherme: Nichts für Warmduscher (Vortrag mit Kneipp-Anwendung) am Sonntag, 13. Oktober, um 14 Uhr mit Marlene Hölzle, Kneipptherapeutin.

Bad Wörishofen, Haus zum Gugger: „Wo mir Schwoba in Bayern herkomma!“ (Vortrag) am Mittwoch, 6. November, um 19 Uhr mit Robert Sturm, Historiker und Bürgermeister.

Unteregg, Dorfgemeinschaftshaus: Kochkurs Käsespätzle am Freitag, 25. Oktober, um 18 Uhr und Kochkurs Krautkrapfen & Apfelkrapfen am Freitag, 8. November, ab 18 Uhr, jeweils mit Bettina Bilger, Ernährungsberaterin und Hobbyköchin.