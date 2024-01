"Neuer Schwung" im Programm der Volkshochschule

Sport, Kunst, Sprachen oder berufliche Bildung: In allen Bereichen werden im neuen Semester der Volkshochschulen im Unterallgäu über 400 Kurse angeboten.

"Neuer Schwung" lautet das Motto für das Semester der Volkshochschule im Frühjahr/Sommer 2024 in Mindelheim und dem Unterallgäu. Das aktuelle Programmheft ist seit Kurzem erhältlich. Wie die historische Uhr im Mindelheimer Turmuhrenmuseum, die auf dem Titelbild des Programmhefts von Wolfgang Vogt erklärt wird, will die VHS in Bewegung bleiben und mit neuem Schwung ins Frühjahr starten. Insgesamt stehen an den 12 Volkshochschulorten im Unterallgäu 420 Angebote aus verschiedensten Fachbereichen zur Auswahl. Anmeldungen über die Homepage der VHS sind ab sofort möglich.

Neu im Angebot ist zum Beispiel ein Nachmittag zum Lösen des Zauberwürfels. Wer das gerne ausprobieren möchte, kann von Florian Kastenmeier lernen. Er ist langjähriger Zauberwürfel-Fan und Besitzer der weltweit größten Sammlung von Zauberwürfeln.

Im Bereich Sprachen gibt es Kurse auf unterschiedlichen Stufen in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Chinesisch. Für Koreanisch und Latein können sich Interessenten über die VHS Unterallgäu zu Online-Kursen der Memminger Volkshochschule anmelden.

Kreativtag und Kickerturnier für junge Leute

Nach längerer Pause kann der Kreativtag in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring und den Unterallgäuer Werkstätten im Frühjahr wieder stattfinden. An diesem Tag können Jugendliche ab zwölf Jahren und junge Erwachsene mit und ohne Einschränkungen zusammen mit Holz arbeiten, fotografieren mit dem Handy, Cocktails mixen und Schminken ausprobieren. Parallel zu den Workshops findet ein Kickerturnier statt. Ab 18 Uhr werden die entstandenen Werke dann in den Unterallgäuer Werkstätten präsentiert. Wer sich für 3D-Druck interessiert, kann in der Technikerschule unter Anleitung von Holger Gust ein 3D-Modell entwickeln und dieses dann auch ausdrucken. Die Selbstorganisation im Homeoffice ist eine Herausforderung, der sich viele zunehmend stellen müssen. Darüber, wie das Zeitmanagement zu Hause gelingt, referiert EDV-Fachdozentin Bianca Glaser in einer Online-Veranstaltung. Angebote zur Verbesserung der Rhetorik und ein Knigge-Kurs sind ebenfalls wieder im Fachbereich Beruf angesiedelt, genau wie die regelmäßig angebotenen Kurse für Word, Excel, Outlook und PowerPoint aus MS-Office. Wer sich fürs Programmieren interessiert, hat Kurse in verschiedenen Programmiersprachen zur Auswahl. Kurse zu Grafikdesign für Flyer und Homepage finden online über die Plattform Zoom statt.

Neu im Bereich Gesundheit ist ein Tag zum Kennenlernen von verschiedenen Entspannungsmethoden in Bad Wörishofen. Seit diesem Semester gibt es in Mindelheim ein Beckenbodentraining speziell für Männer mit Physiotherapeutin Elisabeth Schmid. Insgesamt gibt es über 100 Angebote zu Gesundheit und Fitness.

Damit der Wiedereinstieg in den Job klappt

Einige Veranstaltungen im Bereich Energiesparen werden von der Verbraucherzentrale Bayern veranstaltet und sind für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenfrei. Die Anmeldung erfolgt über die VHS Unterallgäu. Weitere kostenfreie Veranstaltungen gibt es für beruflichen Wiedereinstieg in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit und in der Bildungsberatung sowohl in Einzelgesprächen mit Terminvereinbarung als auch in Kursen. Nähere Informationen dazu gibt es per Mail an carolin.faulhaber@vhs-ua.de oder unter der Telefonnummer 08261/738303. Eine Anmeldung über die VHS ist auch bei kostenfreien Angeboten erforderlich. (mz)