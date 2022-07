Neuer Storchenrekord im Unterallgäu

Im Unterallgäu gibt es heuer so viele Jungstörche wie noch nie. Ein Ort ist Storchen-Hotspot.

Georg Frehner, ehemaliger Vorsitzender des LBV Kreisgruppe Memmingen und Unterallgäu, war selbst überrascht über das Ergebnis seiner jährlichen Zählung der Weißstorch-Nester im Landkreis Unterallgäu und im Bereich Memmingen. Die Zahl der Brutpaare hatte sich zwar nur unwesentlich geändert, die der Jungstörche aber ist so hoch wie noch nie.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sie sich fast verdoppelt: Während 2021 nur 66 Jungstörche in den Nestern saßen, sind es aktuell mindestens 125. Sie sind zum größten Teil schon flügge, viele warten im Nest aber noch darauf, dass Vater oder Mutter Storch die Mahlzeit vorbeibringt. Dass in diesem Jahr so viele Nachwuchs-Adebars überlebt haben, führt Georg Frehner auf das konstant warme Wetter und das gute Nahrungsangebot zurück.

Auf dem Storchenkran in Kirchheim klappern mindestens 28 Jungstörche

Storchen-Hotspot ist dabei Kirchheim: Auf dem Storchenturm bei der Firma Holzheu wuchsen mindestens 28 Jungstörche heran, oben auf der Spitze sind auch noch neue Nester dazugebaut worden. Aber auch auf dem Mobilfunkmast in Kirchheim und daneben in der in diesem Jahr neu errichteten Nisthilfe sitzen junge Störche, wie auch auf den Kaminen des Fuggerschlosses. Das Storchenpaar, das zunächst auf dem Kamin des ehemaligen Gasthofs Adler ein Nest baute, wurde von dort vertrieben und zog auf das Nachbargebäude um, das Fuggergebäude, in dem sich auch der Sitz des E-Werkes befindet. Hier wohnt Familie Storch jetzt mit drei Jungstörchen auf dem Kamin.

Auch in Pfaffenhausen wurden neue Nester gebaut. Neben dem Mobilfunkmast, von dem die Nester entfernt wurden, brütete ein Storchenpaar oben in der neu errichteten Nisthilfe, das untere Nest wurde nicht angenommen. Drei Jungstörche starten von hier aus zu ihren Übungsflügen, immer beobachtet vom nahe gelegenen Nest an der Mindelbergstraße, wo ebenfalls drei Jungstörche sitzen. Auf dem hohen Sendemast hat ein hartnäckiges Storchenpaar erneut ein Nest gebaut, auch hier wuchsen mindestens zwei Jungstörche heran.

In Salgen gab es in einem Storchennest sogar "Vierlinge"

An der Hauptstraße auf dem Kamin einer momentan leer stehenden Pizzeria errichteten Störche noch spät ein Nest. Hier klappern jetzt vier Jungstörche. Allein in Pfaffenhausen gibt es dieses Jahr mindestens 20 Jungstörche. Es gibt aber auch eine traurige Geschichte von Pfaffenhausener Störchen, die hoch oben auf einer abgebrochenen Fichte ein Nest bauten. Die zwei Jungstörche starben beide und fielen herunter.

Auch in Babenhausen, Lauben, Memmingen, Mindelheim, Rammingen, Schlingen, Türkheim, Tussenhausen und Wiedergeltingen haben Weißstörche erfolgreich Nachwuchs aufgezogen. In Salgen gab es in einem Nest sogar „Vierlinge“.

Insgesamt gibt es im Landkreis mindestens 62 Brutpaare, vier davon hatten keinen Nachwuchs. Rein rechnerisch haben sie 2,02 Jungstörche erfolgreich großgezogen. Im vergangenen Jahr lag der Schnitt pro Brutpaar bei 1,08 Jungstörchen. 2020, das ebenfalls rekordverdächtig war, hatten 54 Brutpaare 103 Jungstörche aufgezogen, im Schnitt also 1,91 pro Brutpaar.