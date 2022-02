Unterallgäu

Niedrige Personalausgaben bereiten Kreiskämmerer Sorgen

Zwar steigen die Personalausgaben des Landkreises Unterallgäu in diesem Jahr, doch sie sind immer noch weit von dem entfernt, was andere Landkreise für ihr Personal ausgeben. Das bereitet dem Kreiskämmerer Sorgen.

Plus Das Unterallgäu gibt viel weniger Geld für sein Personal aus als die meisten anderen Landkreise in Bayern. Doch die Freude des Kreiskämmerers hält sich in Grenzen.

Von Sandra Baumberger

Kreiskämmerer Sebastian Seefried hat in der Vergangenheit mehrfach bewiesen, dass er durchaus Wert auf Sparsamkeit legt. Insofern müsste er sich eigentlich doch freuen, dass die Personalausgaben des Landkreises zwar auch in diesem Jahr wieder deutlich steigen werden, aber immer noch weit von dem entfernt sind, was – umgerechnet auf die Einwohnerzahl – andere Landkreise für ihr Personal ausgeben. Warum genau das Gegenteil der Fall ist, erklärte er in der jüngsten Sitzung des Personalausschusses.

