Oifach mitschwätza mit dem Sprachführer „Deutsch - Schwäbisch“

Plus Neuer Sprachführer hilft mit schwäbischen Redewendungen. Der Autor Hans Ferk punkte schon einmal mit einem sehr schwäbischen Werk.

Unterallgäu In seinem Buch „Schwäbisch von A bis Z“ widmete sich Hans Ferk vor fünf Jahren den Begriffen der bayerisch-schwäbischen Mundart, die er ins Hochdeutsch übersetzte. Nun erschien mit „Deutsch – Schwäbisch“ ein neuer Sprachführer des Memmingers im Verlag Hans Högel in Mindelheim.