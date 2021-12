Omikron erstmals im Unterallgäu nachgewiesen

Sieben Fälle sind im Landkreis Unterallgäu bekannt. Koordinierungsärztin hebt Bedeutung der Impfung noch einmal hervor.

Die Corona-Variante Omikron ist nun auch im Landkreis Unterallgäu angekommen – bei sieben Personen haben Laboruntersuchungen die Virusvariante nachgewiesen. Das teilte das Landratsamt in Mindelheim am Montag mit.

Die Fälle stehen nicht in Zusammenhang miteinander. Wer Kontakt zu einer mit Omikron erkrankten Person oder auch mit einem begründeten Verdachtsfall hatte, muss in Quarantäne, auch wenn er geimpft ist – so sieht es die bayerische Quarantäneverordnung vor.

Eine Impfung schützt vor schwerem Verlauf

Koordinierungsärztin Dr. Carola Winkler sagt: „Dennoch zeigt sich, dass eine Impfung auch vor Omikron schützt – vor allem vor einem schweren Verlauf. Deshalb ist es wichtig, dass die Menschen jetzt ihren Impfschutz auffrischen lassen.“

Das Impfzentrum Bad Wörishofen hat ab 9. Januar auch sonntags geöffnet – pro Woche können rund 3500 Personen geimpft werden. Ab 6. Januar sind noch Termine frei. Eine Terminbuchung ist notwendig unter www.impfzentren.bayern. (mz)