Omikron: Nur noch Stichproben bei PCR-Tests im Unterallgäu

Plus Das Gesundheitsamt Unterallgäu hat sein Vorgehen bei PCR-Tests angepasst. Im Impfzentrum Bad Wörishofen gab es derweil den ersten Kinderimpftag.

In den vergangenen drei Wochen sind die Corona-Neuinfektionen auch im Unterallgäu wieder enorm angestiegen. Die Inzidenz liegt wieder über 700. Angesichts der hohen Fallzahlen sind bundesweit viele Labore überlastet, die PCR-Tests auswerten. Auch das Labor in Kempten, mit dem das Gesundheitsamt Unterallgäu zusammenarbeitet, berichtete bereits von einer angespannten Lage, sagt Sylvia Rustler, Pressesprecherin des Landratsamts.