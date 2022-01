Online-Portal für Abfall stößt im Unterallgäu auf Kritik

Plus Seit Kurzem ist die Kommunale Abfallwirtschaft des Landkreises für Mülltonnen und Sperrmüll zuständig. Doch es gibt Kritik an der Umsetzung - und eine Daten-Panne.

Seit Jahresbeginn hat die Kommunale Abfallwirtschaft des Landkreises Unterallgäu die Anmeldung und Abrechnung von Mülltonnen sowie die Sperrmüll-Verwaltung von den Kommunen im Landkreis übernommen. Grundstückseigentümer wurden über den Wechsel informiert – und haben auch Zugangsdaten für ein Online-Portal erhalten. Über dieses Portal läuft die Abwicklung. Ein Portal, das nicht richtig funktioniert, so die Rückmeldung und Kritik einiger MZ-Leser. Zudem herrscht Unzufriedenheit über eine E-Mail, die der Landkreis verschickt hat. Unsere Redaktion hat nachgefragt, wo die Probleme liegen.