Online-Wettbewerb der Jugendfeuerwehren im Unterallgäu

Junge Brandbekämpfer beantworten anspruchsvolle Fragen.

Pandemiebedingt sei es auch in den vergangenen Monaten schwierig gewesen, den Jugendlichen der Feuerwehren im Landkreis Unterallgäu Aktivitäten anzubieten, schreibt die Jugendfeuerwehr Unterallgäu. So habe sich deren Führung dazu entschieden, das Konzept eines Onlinespiels in diesem Jahr zu wiederholen.

Es ging um Wissen und um Schnelligkeit

Und so funktionierte es: Um 13 Uhr am Samstag wurden 50 teils anspruchsvolle Fragen rund um die Feuerwehr auf der Internetseite des Kreisfeuerwehrverbands Unterallgäu veröffentlicht. Die Jungen und Mädchen aus den Jugendfeuerwehren hatten zwei Stunden Zeit, die Aufgaben zu lösen und die Antworten per Mail zu schicken. Bewertet wurde nach richtigen Antworten, aber auch die Schnelligkeit der Abgabe wurde mit einbezogen.

Die Auswertung der Einsendungen nahmen Kreisjugendfeuerwehrwart Andreas Thiel und sein Stellvertreter Tobias Reiber gemeinsam in einem Video-Meeting vor. In diesem Jahr geht der Sieg an die Jugendfeuerwehr Lautrach, gefolgt von der Jugendfeuerwehr Siebnach auf Platz zwei und der Jugendfeuerwehr aus Boos auf Platz drei. Alle Gewinner erhalten Essensgutscheine. (mz)