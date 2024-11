Pater Michael will als Dekan auch etwas zurückgeben

Für die Nachfolge von Dekan Andreas Straub wurde vom Dekanatsrat Mindelheim ein Priester gesucht, der viel Erfahrung in der Seelsorge hat, ein guter Hirte ist, leidenschaftlich für den Glauben eintritt und den Menschen freundlich begegnet. Pater Michael Sibu Sebastian. Seit 1998 Pfarrer in Ettringen erfüllt er nach Meinung von Bischof Bertram Meier und Generalvikar Wolfgang Hacker all diese Voraussetzungen.

