Patienten müssen auch im Unterallgäu draußen bleiben

Warum Ärzte heute und am 10. Oktober teilweise mit Praxisschließungen protestieren.

Patienten müssen sich in dieser Woche auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Die Unterallgäuer Ärzteschaft beteiligt sich an bundesweiten Protestaktionen. Unter dem Motto #WartenBisDerArztKommt wird die überwiegende Zahl der Mindelheimer und Bad Wörishofer Arztpraxen im Unterallgäu am 5. und 10. Oktober an Info-Veranstaltungen teilnehmen. Es kommt teilweise zu Praxisschließungen. Zahlreiche Praxen sind von 8 bis 10 Uhr geschlossen. Notfälle sind davon ausgenommen und werden natürlich behandelt.

Die Zukunft der ambulanten ärztlichen Versorgung im Unterallgäu und ganz Deutschland steht aus Sicht der Mediziner auf dem Spiel. Gegen die geplante Abschaffung der Neupatientenregelung, die erst 2019 eingeführt wurde, regt sich massiver Widerstand bei den niedergelassenen Ärzten – auch im Unterallgäu. Massive Einbußen werden die Folge sein, fürchten die Mediziner. Für Patienten in der Region bedeutet das in Zukunft: Weniger Arzttermine, schlechtere Versorgung und mehrere Praxisschließungen. Deshalb protestiert auch die Ärzteschaft im Unterallgäu mit einer Aktion.

Neue Patientinnen und Patienten sind betreuungsintensiver

In der Vergangenheit mussten Patientinnen oder Patienten oftmals länger auf einen Termin beim Haus- oder Facharzt warten. Um diesen Zustand zu verbessern, hat die Bundesregierung 2019 ein Gesetz erlassen, das es Ärztinnen und Ärzten möglich machte, ihre Sprechstundenzeiten auszubauen und mehr neue Patienten aufzunehmen. Vor allem neue Patienten sind betreuungsintensiver, weil man sie erst „kennenlernen“ und deren Krankheitsgeschichte aufarbeiten muss.

Mit dem Beginn dieser Regelung haben Ärztinnen und Ärzte daher ihre Praxen umorganisiert und besser aufgestellt. Sie haben in die Praxen investiert, neue Arbeitsplätze geschaffen und konnten so das Angebot für ihre Patientinnen und Patienten erweitern. Doch diese Regelung soll nun im Rahmen von Sparmaßnahmen wieder rückgängig gemacht werden. Dr. Florian Neff ist Erster Vorsitzender des Ärztenetzes Unterallgäu. Er sagt: „Es geht uns nicht um Steigerung unseres Gewinns, sondern um eine finanzielle Planungssicherheit und eine gerechte Entlohnung für die erbrachten Leistungen. Nur so können wir in Zukunft unsere Praxen betriebswirtschaftlich weiterführen. Wir haben viel zum Wohl unserer Patientinnen und Patienten in unsere Praxen investiert, weil wir uns auf die Regelungen der Regierung verlassen haben. Deswegen protestieren wir – das Maß ist jetzt voll!“

Auch im Unterallgäu könnte es längere Wartezeiten geben

Die erst vor zwei Jahren eingeführte „Neupatientenregelung“ habe nachweislich die zeitnahe Patientenversorgung verbessert. Die Streichung dieser Regelung durch den amtierenden Gesundheitsminister Karl Lauterbach werde wieder für längere Wartezeiten auf Arzttermine sorgen, betont Neff. Auch im Unterallgäu werden ältere Ärztinnen und Ärzte die Praxis früher als geplant aufgeben, was den Ärztemangel verstärken wird.

Nach Angaben des Deutschen Ärzteblattes sind allein im Zeitraum von 2017 bis 2020 die Gesamtaufwendungen der Arztpraxen um 13,3 Prozent gestiegen. Hierfür gab es lediglich jährliche Honorarsteigerungen von rund ein Prozent. Seit 2020 sind die Ausgaben jedoch durch Corona, gestiegene Energie- und Personalkosten und Inflation noch weiter massiv in die Höhe geschnellt. Die aktuelle Honorarkürzung durch Abschaffung der Neupatientenregelung sei ein „Schlag ins Gesicht der niedergelassenen Ärzte“. In der jetzigen Situation werde das wirtschaftliche Führen einer Arztpraxis immer schwieriger. Dies zeige sich auch heute schon in der fehlenden Nachbesetzung von vielen Hausarzt- und zunehmend auch Facharztpraxen – auch im Unterallgäu. Weitere Praxisschließungen werden nun die Folge sein, heißt es in einer Pressemitteilung des Ärztenetzwerks Unterallgäu. (mz)