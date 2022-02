Unterallgäu

vor 19 Min.

Pflege: Ein Ende der Kostenspirale ist nicht in Sicht

Plus In den vergangenen Jahren sind die Pflegesätze in den drei Kreisseniorenheimen um bis zu 37 Prozent gestiegen. Im November könnte die nächste Erhöhung anstehen.

Von Sandra Baumberger

Die Pflegesätze in den Kreisseniorenheimen in Türkheim, Bad Wörishofen und Babenhausen kennen – wie auch in anderen Pflegeeinrichtungen – seit Längerem nur eine Richtung: Sie schrauben sich unaufhörlich nach oben. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Personal und Soziales bereitete Ara Gharakhanian, der Gesamtleiter der drei Heime, die Mitglieder nun darauf vor, dass den Bewohnerinnen und Bewohnern wohl schon im November die nächste Erhöhung bevorsteht. Und die könnte noch deutlicher ausfallen, als in den Wirtschaftsplänen bislang angenommen.

