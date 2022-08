Platte Reifen und ein Mann weniger bei Unterallgäuer Radlern

Die Unterallgäuer Radler haben auf den bisher zurückgelegten 2495 Kilometern schon einiges erlebt. Die politische Lage zwingt sie nun zu einer anderen Route als ursprünglich geplant.

Die Unterallgäuer Radler, die vom Nordkap zurück in die Heimat radeln, haben schon viele Hunderte Kilometer hinter sich gebracht. Klar, dass die eine oder andere Reifenpanne da nicht ausblieb – allerdings nicht nur an den Fahrrädern ...

Aber von vorn: Nachdem die vier Männer die erste Nacht in ihrem Begleitfahrzeug verbracht hatten, ging es 123 Kilometer von Sumiainen nach Harantie. „Dort wurden wir von einem Unternehmer-Ehepaar aus dem Unterallgäu in sein Ferienhaus eingeladen“, schreibt Kirchheims Altbürgermeister Hermann Lochbronner, der sich mit dem früheren Landrat Hans-Joachim Weirather, Oskar Bihlmayer und Willi Weirather auf den Weg gemacht hatte. Eine schlechte Nachricht aus der Heimat zwang Willi Weirather nun aber zum Heimflug – und die drei anderen mussten allein weiterfahren. Weiter ging es entlang der zahlreichen finnischen Seen nach Lathi und Helsinki.

Ein Platten im hohen Norden

Nach einer Sightseeingtour in der finnischen Hauptstadt nahmen die drei die Fähre nach Tallinn (Estland). Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland hatten sie da bereits durchquert. Nach der Besichtigung von Tallinn ging es weiter bis nach Nomme Körts. „Die 18. Tour führte über 101 Kilometer nach Pärnu. Das war kein guter Tag für uns“, schildert Lochbronner: Zuerst viel Gegenwind, 20 Kilometer Schotterweg und dann auch noch ein Plattfuß. „Aber nicht bei den Rädern, sondern an unserem Kombi.“

Nach dem vereinten Reifenwechsel galt es, eine Werkstatt zu finden. In der rund 30 Kilometer entfernten Stadt wurden die Männer fündig und bekamen zwei neue Hinterreifen. „Am nächsten Morgen hatten wir dann vorne rechts den nächsten Platten.“ Doch am Samstagfrüh hatte keine Werkstatt offen, auch diejenige vom Vortag nicht. „Auf gut Glück rief ich an und holte den Inhaber wahrscheinlich aus dem Bett“, schreibt Lochbronner. „Er war sehr freundlich, kam um 9.30 Uhr, gab uns den noch guten Reifen vom Vortrag und eine Adresse von einem Notdienst. Dort konnten wir den Reifen für nur 15 Euro montieren lassen.“ Danach blieb sogar noch Zeit, 60 Kilometer nach Häädemeestre zu radeln und den restlichen Tag am Ostseestrand zu verbringen.

Weiter Richtung Littauen

Am nächsten Tag ging es weiter von Estland nach Lettland: Riga stand auf dem Programm, die Hauptstadt. 80 Kilometer weiter überquerten die Radler den Grenzfluss Nemunélis in Richtung Litauen. „Ohne Grenzkontrollen, einfach nur über eine Brücke fahren und wir waren schon im nächsten EU-Land“, schreibt Lochbronner.

Der nächste Tag lief nicht ganz so gut: Es regnete viel und zum ersten Mal hatten die Männer einen Platten am Fahrrad. Doch tags darauf gab es wieder Grund zur Freude: „Wir fuhren mit dem Kombi in das 230 Kilometer entfernte Riga zurück und holten Willi vom Flughafen ab“, schildert Lochbronner. „Wir waren überglücklich, dass unser Quartett wieder komplett ist.“ Voller Begeisterung ging es bei sonnigem Wetter weiter nach Vilnius, die Hauptstadt von Litauen. „Zwischenzeitlich haben wir nun schon 2495 Kilometer, davon 87 mit der Fähre, in Richtung Heimat zurückgelegt“, fasst Lochbronner zusammen. Ursprünglich wollte die Gruppe über Kaliningrad weiter fahren. Weil dies aus politischen Gründen derzeit nicht möglich sei, durchqueren die Unterallgäuer Radler den Korridor zwischen Kaliningrad und Belarus in Richtung Polen. (mz)