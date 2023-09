Polizei warnt: So verhalten sich Autofahrer bei tief stehender Sonne richtig

Die tief stehende Sonne jetzt im Herbst kann Autofahrer blenden und zu schweren Unfällen führen. Darauf sollten sie jetzt achten.

Jetzt im Herbst kann die tief stehende Sonne zur Gefahr werden: Im gleißenden Gegenlicht sind rote Ampeln und Verkehrsschilder, aber auch andere Verkehrsteilnehmer kaum zu erkennen. Die Polizei ruft deshalb dazu auf, besonders vorsichtig zu sein. Sie hatte es in der vergangenen Woche mit zwei schweren Unfällen zu tun, bei denen eine Person getötet und eine weitere schwer verletzt wurde. In beiden Fällen spielte die blendende Sonne eine Rolle.

Passiert wegen der schwierigen Lichtverhältnisse ein Unfall, ist das jedoch keine Entschuldigung, so die Polizei. Entscheidend sei, die Fahrweise an die Sicht anzupassen, also langsamer zu fahren. Zusätzlich können folgende Tipps hilfreich sein: