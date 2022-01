Rinderhaltung: Unterallgäu ist nur noch auf Platz drei

Das Unterallgäu hat seinen Spitzenplatz in Sachen Rinderhaltung verloren. In zwei anderen bayerischen Landkreisen gibt es inzwischen mehr Tiere als bei uns.

Unser Landkreis galt noch vor wenigen Jahren als die Region mit den meisten Rindviechern in Bayern – gezählt wurden natürlich nur diejenigen auf vier Beinen. In diesem Jahr musste das Unterallgäu die oberen beiden Plätze auf dem Treppchen jedoch freimachen und sich selbst mit Platz drei auf der Rinder-Rangliste zufriedengeben.

Die Spitzenreiter sind jetzt andere: Wie das Bayerische Landesamt für Statistik mitteilt, gibt es nirgendwo in Bayern so viele Rinder wie im Ostallgäu und im Landkreis Rosenheim. Das Ostallgäu ist mit 129.319 Tieren knapper Spitzenreiter bei den Rinderbeständen. Es folgen die Kreise Rosenheim mit 129.269, Unterallgäu mit 125.819 und Rottal-Inn mit 105.698 Rindern. Insgesamt wurden zum Stichtag 3. November 2021 in Bayern 40.580 Rinderhaltungen mit einem Bestand von insgesamt 2.885.723 Tieren gezählt. Das sind bei den Rinderhaltungen 2,5 Prozent und beim Rinderbestand 1,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Rinderhaltungen mit Milchkühen gingen in Bayern überdurchschnittlich um 4,3 Prozent zurück. Dieser Rückgang zeigt sich in allen Regierungsbezirken. Am höchsten fiel er in Unterfranken mit einem Minus von 8,5 Prozent aus.

In Oberbayern gibt es die meisten Rinder, gefolgt von Schwaben

Unter den Regierungsbezirken hat Oberbayern mit 867.099 Tieren den größten Rinderbestand, gefolgt von Schwaben mit 625.667 Rindern. Die Regierungsbezirke Niederbayern und Oberpfalz liegen mit 422.158 und 395.173 Tieren fast gleichauf. Ebenso haben Mittelfranken mit 268.019 und Oberfranken mit 205.295 ähnlich viele Rinder. In Unterfranken gibt es mit 102.312 Tieren die wenigsten Rinder.

Milchkühe stellen einen Anteil von 37,6 Prozent am gesamten Rinderbestand dar. Der Milchkuhbestand ging analog zum gesamten Rinderbestand um 1,7 Prozent und die Haltungen sogar um 4,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück. Auch hier liegt das Ostallgäu vorn – mit einem Milchkuhbestand von 65.418, allerdings dicht gefolgt vom Kreis Unterallgäu mit 63.505 Milchkühen. An dritter Stelle liegt der Landkreis Rosenheim mit 60.949 Kühen.

Immer mehr Milchkühe auf immer weniger Kuhhalter

Die Zahl der Milchkuhhaltungen ist in allen bayerischen Regierungsbezirken gegenüber dem Vorjahr rückläufig. Gleichzeitig stieg binnen eines Jahres die durchschnittliche Größe einer Milchkuhhaltung von 42 auf 43 Tiere. Die größten Bestände gibt es dabei in Mittel- und Oberfranken mit 51 beziehungsweise 49 Kühen. Am kleinsten sind die Bestände in Ober- und Niederbayern mit durchschnittlich 40 und 39 Tieren.