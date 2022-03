Sahara-Staub verfärbt den Himmel über dem Unterallgäu

Staub aus der Sahara wird von Winden aus Nordafrika auch in die Region getragen. Das Wetterphänomen kann auch Spuren auf Autos hinterlassen.

Am Dienstag gab es am Himmel über der Region ein spektakuläres Wetterphänomen: Südwestwinde trugen Staub aus der Sahara heran, es wurde dämmrig und die Luft erschien orange-gelb, wie hier über Markt Wald. Ein Experte des Deutschen Wetterdienstes erklärte, werde bei Tiefdruckgebieten über Nordafrika Wüstensand aufgewirbelt und in hohen Luftschichten rund um die Welt getragen. Derzeit liege nach Angaben des Meteorologen schon wegen der anhaltenden Trockenheit viel Staub in der Luft.

Auch im Unterallgäu wird "Blutregen" erwartet

Wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstag sagte, werde auch am Mittwochmittag mit einer starken rötlich-braunen Verfärbung des Himmels gerechnet. Durch leichte Niederschläge wird es dabei zu "Blutregen" kommen, wobei der Wüstensand ausgewaschen wird. Das herabfallende Wasser färbe sich dann bräunlich. Beispielsweise auf Autos oder Gartenmöbeln kann der Sand dann sichtbar werden.