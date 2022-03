Saisonstart im Unterallgäu: Auf zwei Rädern in den Frühling

Plus Mit den steigenden Temperaturen fahren auch wieder mehr Motorräder durchs Unterallgäu. Worauf man beim Saisonstart achten muss – und welche Tücken die Straßen noch bereithalten.

Es wird wieder wärmer im Unterallgäu, auch die Tage werden länger. Für rund 3600 Menschen im Landkreis heißt das: Maschine auf Vordermann bringen und rauf auf den Bock, denn die Motorradsaison beginnt. Manfred Schmid ist Fahrschullehrer und Vorsitzender der Motorradfreunde Mindelheim. Er erklärt, was es beim Saisonstart zu beachten gibt – und welche Tücken die Straßen im Frühling mit sich bringen.