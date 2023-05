Umfrage in Mindelheim: Schauen Sie sich die Krönung von König Charles an?

Das royale Großereignis des Jahres steht bevor: In London wird König Charles gekrönt. Doch wie groß ist das Interesse im Unterallgäu?

An diesem Samstag schaut die Welt nach London: Dort findet die Krönung von König Charles III. und seiner Gattin Camilla statt. Und jeder kann live dabei sein, denn die pompöse Zeremonie wird live übertragen. Was wird wohl alles passieren und über welche Fehltritte wird man danach reden? "Schauen Sie sich die Krönung von Charles an?" haben wir Passanten in Mindelheim gefragt.

Gertrud Reitmayer aus Mindelheim sagt:

Mir ist die Zeit tatsächlich etwas zu schade, um fünf Stunden die Krönung von König Charles anzusehen. Das heißt aber nicht, dass ich ihn schlecht finde. Man muss jetzt erst einmal schauen, wie er es als König so macht. Bis jetzt stand er ja eher unauffällig im Schatten der Queen. Um das Finanzielle werden sich die Engländer schon Gedanken gemacht haben, sodass sie das ganze Event so groß aufziehen können. Ich glaube, hier in Deutschland würden wir das aber eher nicht haben wollen.

Petra Mayer aus Waltenhausen sagt:

Ich werde die Krönung von König Charles nicht verfolgen. Die anderen dürfen das gerne machen, aber mich interessiert es nicht so sehr. Ich finde zumindest, dass man es nicht ganz so aufwendig und teuer gestalten hätte müssen. Das Geld könnte man sehr gut in andere wichtige Dinge investieren. Da lobt man sich doch Charles Entscheidung, Kleidungsstücke seiner Vorfahren zu tragen. Er steht für Nachhaltigkeit ein. Sonst kann ich aber auch nicht viel mehr dazu sagen.

Helmut Lämmermann aus Schwabach sagt:

Meine Frau und ich sind in Bad Wörishofen gerade im Urlaub und werden die Krönung also nicht anschauen. Ich interessiere mich auch gar nicht so dafür. Meiner Meinung nach ist die Sache mit der Monarchie ein bisschen veraltet. Man müsste es also nicht mehr so riesig machen. Charles selbst finde ich aber gut. Er setzt sich für gute Dinge wie den Umweltschutz und die Nachhaltigkeit ein. Das ist vorbildlich.

Christine Hösle aus Ronsberg sagt:

Ich bin an dem Tag leider schon verplant und fahre nach Füssen. Wäre ich zu Hause, würde ich dieses Ereignis gerne anschauen, weil mich das ganze Drumherum schon interessiert. Wobei man auch erwähnen kann, dass es gerade in der Zeit der Inflation nicht so teuer gestaltet sein sollte. Umso besser finde ich König Charles, der sich entschieden hat, alte Kleidung zu tragen, und nichts Neues schneidern lässt. Das macht ihn sympathisch und menschlich.