Unterallgäu

08:00 Uhr

Schlechte Kohlenhydrate wirken wie eine Droge

Plus Memminger Mediziner warnt in Bezug auf Fettleibigkeit vor „amerikanischen Verhältnissen“.

Artikel anhören Shape

Neben Kindern und Jugendlichen leiden auch immer mehr Erwachsene an Fettleibigkeit. „Das gilt auch fürs Allgäu“, sagt Oberarzt Dr. Heinz Schlosser vom Adipositas-Zentrum am Klinikum Memmingen. Er ruft dazu auf, die Krankheit stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken, und warnt vor „amerikanischen Verhältnissen“. Laut Robert-Koch-Institut sind in Deutschland zwei Drittel der Männer sowie ein Drittel der Frauen übergewichtig. Ein Viertel der Erwachsenen wird als stark übergewichtig (adipös) eingestuft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen