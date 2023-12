Unterallgäu

Schneemassen im Unterallgäu: Erst Chaos dann Wunderland

Plus Der Wintereinbruch sorgte auch im Unterallgäu für Unfälle und Behinderungen. Doch schon am Sonntag stand wieder die Freude an der weißen Pracht im Mittelpunkt.

Von Ulf Lippmann

Schnee, Schnee und noch mehr Schnee: Wie der ganze Süden Bayerns ist auch das Unterallgäu am Freitag und Samstag unter einer dicken Schneedecke fast verschwunden. Rund 45 Zentimeter Neuschnee kamen vom Himmel und sorgten auf Straßen und schienen für Behinderungen. Stellenweise kam es auch zu Stromausfällen.

Nach einem Unfall war die B16 bei Hausen drei Stunden gesperrt

Der folgenschwerste Winterunfall passierte am Freitagabend auf der Bundesstraße 16 bei Hausen. Der Fahrer eines Autokrans hatte gesundheitliche Probleme und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Sein Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und berührte dabei zwei weitere Autos. Ein Wagen schleuderte ebenfalls von der Straße, das andere wurde leicht beschädigt, blieb aber stehen. Alle drei Fahrer wurden laut Polizei bei dem Unfall leicht verletzt. Die Bergungsarbeiten waren bei heftigem Schneetreiben schwierig. Die B16 musste laut Polizei über zwei Stunden lang gesperrt werden.

