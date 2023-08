Schreinergesellen zeigen in Memmingen ihr Können

Die Schreinerinnung Memmingen-Mindelheim hat bei einer Ausstellung die besten Gesellenstücke präsentiert. Die Prüfungsbesten wurden dafür ausgezeichnet.

Egal, ob Schreibtisch oder Sideboard, Sitz- oder Aufbewahrungsmöbel: Auch heuer beeindruckten die Gesellenstücke der Unterallgäuer Schreinerinnen und Schreiner, die in einer Ausstellung in Memmingen zu sehen waren, wieder durch Ideenreichtum und das hohe Niveau der Ausführung. Eigene Ideen in einem Möbelstück zu verwirklichen, das erfordere nicht nur handwerkliches Können, sondern auch Herzblut und sogar Genialität, lobte denn auch Christian Pongratz, Obermeister der Schreiner-Innung Memmingen-Mindelheim.

Auch Enrico Karrer, Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Memmingen-Mindelheim, und Lehrlingswart Hermann Hölzle zeigten sich beeindruckt von den gelungenen Möbeln, die auch das Verdienst der Ausbildungsbetriebe seien. Die Leistung des Handwerks für die gesamte Wirtschaft würdigte der stellvertretende Unterallgäuer Landrat Christian Seeberger.

Einer der Prüfungsbesten war auch beim Wettbewerb "Die gute Form" erfolgreich

Im Rahmen der Ausstellung wurden die drei besten Prüfungsstücke prämiert sowie von einer unabhängigen Jury die besten Objekte des Wettbewerbs "Die gute Form" ausgezeichnet. Prüfungsbeste sind demnach Tim Wall (Zimmerei und Schreinerei Pfalzer, Memmingen), Sascha Bahrani (Schreinerei Dillis, Bad Wörishofen) und Simon Knöpfle (Schreinerei Aumüller, Immelstetten). Letzterer erreichte zudem beim Wettbewerb "Die gute Form" den dritten Platz. Den ersten belegte Matthias Dittrich (Schreinerei Förg, Winterrieden), Platz zwei ging an Joshua Wiedemann (Schreinerei Engel, Erisried). Mit Belobigungen wurden innerhalb der "guten Form" Henrik Lie (Schreinerei Roholz, Hausen), Robin Schramm (Schreinerei Könis, Ottobeuren) und Christoph Lebherz (Schreinerei Vogler, Benningen) ausgezeichnet. (AZ)

