Schule: Manche Corona-Testverweigerer schwenken um

Plus Drohende Bußgelder und „Sechser“ im Zeugnis sorgen für ein Umdenken. Das Schulamt hat nach neuen Erkenntnissen die Prüfung privater Lerngruppen intensiviert. Es geht dabei um die Frage nach illegalem Schulbetrieb.

Private Lerngruppen von Gegnerinnen und Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen beschäftigen weiterhin das Schulamt Bezirk Unterallgäu/ Memmingen. Eine solche Lerngruppe gab es auch im Stadtgebiet von Bad Wörishofen. Schulamtsdirektor Bertram Hörtensteiner sagt, man könne landkreisweit mittlerweile von einer Verfahrensintensivierung sprechen. Es werde genau geprüft, ob illegale Schulen betrieben werden.