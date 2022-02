Unterallgäu

17:11 Uhr

Schulklassen in Quarantäne und neue Regeln für das Impfzentrum Bad Wörishofen

Regelmäßige Testungen gehören für die Kinder in Bayern seit Monaten zum Schulalltag dazu.

Plus Inzidenz bei 697,2. Drei Schulklassen in Quarantäne. Der Landkreis Unterallgäu weitet die Öffnungszeiten des Impfzentrums Bad Wörishofen aus. Unternehmerin will PCR-Tests anbieten. Klinik bittet Bundeswehr um Hilfe.

Von Markus Heinrich

Angesichts sprunghaft steigender Corona-Infektionszahlen steigt auch die Nachfrage nach Impfungen. Der Landkreis Unterallgäu fährt deshalb die Kapazitäten des Impfzentrums in Bad Wörishofen wieder hoch. Dort kam es zuletzt zu teils stundenlangen Wartezeiten. Auch PCR-Tests soll es in Bad Wörishofen bald geben. Dafür sorgt allerdings die Firma von Julia Böhm.

