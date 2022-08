Unterallgäu

Schulverweigerer vor Gericht: "Ich werde mein Kind nicht zur Schule prügeln."

Plus In Memmingen finden derzeit viele Gerichtsverhandlungen wegen Corona-Schulverweigerern statt. Wir haben eine davon besucht.

Von Melanie Lippl

Die Richterinnen und Richter am Memminger Amtsgericht haben es in diesen Wochen häufig mit Fällen von Corona-Schulverweigerern zu tun. Allein 40 Verfahren aus dem Unterallgäu liegen bereits vor und es werden noch mehr werden. Denn zahlreiche Eltern, die einen Bußgeldbescheid vom Landratsamt bekommen haben, weil ihre Kinder in der Schule fehlten, haben dagegen Einspruch eingelegt. Michael T. (Name geändert) ist einer von ihnen. Zusammen mit seiner Rechtsanwältin betritt der Unterallgäuer den Sitzungssaal 130 des Memminger Amtsgerichts, sie nehmen seitlich des Richtertischs Platz.

