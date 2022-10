Semmeln, Brot, Stollen: Backwaren unter der Lupe

Betriebe aus der Region unterziehen sich regelmäßig einer freiwilligen Prüfung durch das Deutsche Brotinstitut. Worauf die Experten besonders achten.

Manfred Stiefel greift zum Messer: Die gewellte Klinge gleitet scheinbar ohne Kraft durch den Laib – das Geräusch, das dabei entsteht, liebt er. Kein Krimi, doch genauso spannend ist es für den Brotprüfer vom Deutschen Brotinstitut, wenn er Brot, Semmeln, Wecken und Stollen zum ersten Mal verkostet. Stiefel ist einer von vier Sachverständigen, die in ganz Deutschland unterwegs sind, um Backwaren von Handwerksbäckern genauer unter die Lupe zu nehmen, die dann im besten Fall ausgezeichnet werden.

Der Brotprüfer sitzt am u-förmigen Tisch bei der Memminger Kreishandwerkerschaft. Darauf liegen verschiedene Backwaren, die er heute testet. „Sechs Bäckereien aus Memmingen und dem Bereich der Bäckerinnung Memmingen-Mindelheim unterziehen sich der freiwilligen Prüfung ihrer Produkte“, erklärt der Obermeister der Bäckerinnung, Günther Landerer, aus Legau. Thomas Knittel steht dem Brotprüfer zur Seite.

Es geht auch beim Brot um Äußerlichkeiten und innere Werte

Der Brotsommelier und Bäckermeister von der Bäckerei Häussler reicht ihm die ersten Backstücke. „Das sind Kaisersemmel“, sagt Stiefel, ohne seinen prüfenden Blick von dem hell-gebackenem Rundstück mit dem windmühlenartig-eingedrückten Muster zu heben. „Zuerst werden die Form und das Aussehen geprüft. Das sieht auch der Kunde im Laden. Jedes Brot und Brötchen muss zum Typ des Brotes passen“, so der Qualitätsprüfer. Danach werden die Oberfläche und die Kruste beurteilt. „In der Kruste sitzt der Geschmack wie zum Beispiel die Röstaromen“, erklärt Knittel. Nach der äußeren Begutachtung kommt das für den Prüfer wichtigste Utensil zum Einsatz: Das Brotmesser. Mit diesem schneidet er die Semmel beziehungsweise das Brot durch, um den Lockerungsgrad der Krume zu bestimmen – die sehr kompakt, einheitlich strukturiert oder großporig sein kann. Es kommt darauf an, ob es sich um einen lockeren Weizen- oder eher um kompakten Roggenteig handelt. „Auch die Struktur und die Elastizität im Inneren spielen eine Rolle. Beim Eindrücken muss es zurückfedern“, fügt Stiefel an. Das Beste kommt bekanntermaßen zum Schluss: die Verkostung. „Zuerst noch der Geruch“, wie das Brotprüfer-Duo anmerkt und dann der Geschmack. Nach dem letzten Bissen wird es ernst. „Wir vergeben in den acht Kriterien Punkte. Volle Punktzahl erhält das Siegel sehr gut, mit gut wird Gebäck mit einer Punktzahl zwischen 90 und 100 Punkten bewertet“, sagt Stiefel.

Einmal jährlich können Handwerksbetriebe ihre Produkte testen lassen. Wer drei Jahre lang sehr gut in Folge erreicht hat, wird mit der Gold-Auszeichnung geehrt. 20.000 Brote und andere Backwaren überprüft das Deutsche Brotinstitut jährlich. Die Bäckereien erhalten ein Zertifikat. „Die Kundinnen und Kunden in der Region können sich auf ausgezeichnete Produkte freuen“, sagt Stiefel abschließend.

Seit 2016 gibt es das Gütesiegel "Allgäuer Bäcker"

Ein regionales Zeichen für traditionelle Werte im Bäckerhandwerk ist das 2016 gegründete Gütesiegel „Allgäuer Bäcker“, das im Zusammenschluss der vier Allgäuer Bäckerinnungen entstanden ist, um die Allgäuer Backtradition zu wahren und zu pflegen. 27 Betriebe zeigen derzeit diese Verbundenheit. Sie verpflichten sich der Regionalität, der ökologisch und ökonomischen Nachhaltigkeit, der Handwerkstradition ohne industriell gefertigte Teiglinge und der fairen Bezahlung ihrer Mitarbeitenden. Hierzu zählt auch die übertarifliche Ausbildungsvergütung in Form eines „Allgäu Tarifs“, welcher von den Innungen festgelegt wird. „Aktuell haben wir in der Region wieder junge Leute, die sich für das Bäckerhandwerk interessieren, was uns sehr freut“, wie der Obermeister bekräftigt. Damit eine der ältesten Handwerkstraditionen weiter den Herausforderungen der Zeit standhalten kann.