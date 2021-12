Sexuelle Nötigung: Alles hängt an einer Zeugenaussage

Plus Hat ein 24-Jähriger eine 30-Jährige im Auto begrapscht und sie gezwungen, ihn anzufassen? Vor dem Memminger Amtsgericht kommt es nun vor allem auf die Aussage der Frau an.

Drei Verhandlungstage lang war sie nicht erschienen, fehlte mal entschuldigt, mal unentschuldigt, und wurde sogar von der Polizei über ihre Vorladung informiert: Nun ist die Hauptbelastungszeugin, die inzwischen in Sachsen-Anhalt lebt, ins Memminger Amtsgericht gekommen. Von ihrer Aussage hängt maßgeblich die Zukunft des 24-jährigen Unterallgäuers ab, der auf der Anklagebank sitzt.