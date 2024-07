So fördert der Landkreis die Integration

Von Sprachkursen und verschiedenen Hilfsangeboten bis hin zur finanziellen Unterstützung von Ehrenamtlichen und Gemeinden: Der Ausschuss für Personal und Soziales des Unterallgäuer Kreistags hat zuletzt ein ganzes Maßnahmenpaket zur Integration von Geflüchteten im Unterallgäu beschlossen. Dazu gehören auch die neuen Stellen eines Integrationsbeauftragten und eines -lotsen am Landratsamt, die sich ausschließlich um dieses Thema kümmern. Finanziert werden die verschiedenen Projekte ganz oder zum Teil mit der Integrationspauschale in Höhe von voraussichtlich 1,19 Millionen Euro, die der Landkreis vom Freistaat erhält.

Die Kreisverwaltung habe viele Ideen entwickelt, um die Integrationspauschale sinnvoll einzusetzen, sagte Landrat Alex Eder. Maria Bachmaier, Abteilungsleiterin am Landratsamt, sprach von „einer guten Mischung, von der viele verschiedene Gruppen und Träger profitieren“. Das sahen auch die Ausschussmitglieder so: Sie stimmten mit Ausnahme von Karl Bühler (AfD) zu, das Geld wie vorgeschlagen in bereits bestehende, aber auch in neue Maßnahmen zu stecken.

Migrationskoordinatoren sollen die Ehrenamtlichen vor Ort tatkräftig unterstützen

Dazu gehört beispielsweise, dass Gemeinden, die Migrationskoordinatoren anstellen, zwei Jahre lang monatlich 500 Euro erhalten sollen. Die Migrationskoordinatoren, die es mancherorts bereits in Teilzeit oder auf Minijobbasis gibt, sollen die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer vor Ort unterstützen. „Es ist vollkommen verständlich, dass Menschen, die in den vergangenen Jahren viel Zeit in die Flüchtlingsarbeit investiert haben, sich erschöpft zurückziehen oder ganz einfach ihre Zeit anders nutzen wollen“, heißt es dazu in der Sitzungsvorlage. Ebenso verständlich sei, dass die verbleibenden Freiwilligen nicht alles abdecken können. Die Ehrenamtlichen forderten deshalb zu Recht Unterstützung ein. Die der Integrationslotsen in Form von Erfahrungsaustauschtreffen, der Beantwortung offener Fragen oder auch der Abstimmung mit Behörden und anderen Akteuren reiche dafür nicht aus. „Gefragt ist vielmehr tatkräftige Hilfe vor Ort im direkten Kontakt mit den Flüchtlingen und den lokalen Akteuren“, so die Verwaltung. In ihrer Kalkulation geht sie davon aus, dass 18 Gemeinden im Landkreis die Unterstützung in Anspruch nehmen werden.

Christine Vogginger, die Fraktionsvorsitzende der CSU, hatte sich zudem dafür ausgesprochen, dass Städte und Gemeinden mit besonders vielen Geflüchteten monatlich 1000 Euro für Migrationskoordinatoren bekommen. Konkret nannte sie Bad Wörishofen und Mindelheim, wo rund zwei Drittel der Geflüchteten im Landkreis leben. Auch dieser Vorschlag fand unter den Ausschussmitgliedern Zustimmung.

Ehrenamtliche, die Projekte für Kinder anbieten, bekommen pro Angebot eine Aufwandsentschädigung von 200 Euro. Insgesamt stehen dafür 5000 Euro zur Verfügung. Außerdem finanziert der Kreis mit dem Geld aus der Pauschale ein Jugendhilfeprojekt in einer Asylunterkunft mit 100 Kindern in Mindelheim sowie zusätzliche Sprachkurse und fördert die Flüchtlings- und Integrationsberatung der Caritas verstärkt. Ferner fließt die Integrationspauschale in verschiedene Maßnahmen, die es bereits gibt, und wird zum Beispiel für Dolmetscher, Integrationsklassen und Integrationskurse verwendet. (mz, baus)