So geht "Green Cleaning": Workshop zum umweltfreundlichen Putzen

Umweltschonend, kostengünstig und mit Hausmitteln putzen: Darüber informiert Hauswirtschaftsmeisterin Johanna Schwägle am Mittwoch, 15. März, von 18.30 bis 20 Uhr im Landratsamt Unterallgäu in Mindelheim. Schwägle zeigt, wie man Putzmittel nach einfachen Rezepten selbst herstellt und erklärt, welche Mittel im Haushalt wirklich notwendig sind. Veranstalter ist die Schwangerenberatungsstelle am Gesundheitsamt des Unterallgäuer Landratsamts. Die Veranstaltung ist kostenlos, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung ist bis Montag, 13. März, erforderlich unter www.unterallgaeu.de/veranstaltungen. Weitere Informationen unter Telefon 08261/995-412. (mz)