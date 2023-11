So handhaben Grob, Salamander und Co. das Homeoffice

Plus Das Homeoffice hat sich seit der Pandemie etabliert. Immer wieder gibt es jedoch Befürchtungen, es könnte abgeschafft werden. Wie ist die Situation im Unterallgäu?

Was vor der Pandemie kaum denkbar war, hat sich seitdem fest etabliert: Viele Menschen arbeiten heute im Homeoffice. In welche Richtung es sich entwickelt, ist immer wieder Gegenstand von Debatten. Zuletzt fiel Trigema-Chef Wolfgang Grupp mit der Bemerkung auf, wer im Homeoffice arbeite, sei unwichtig. Bei den Arbeitgebern im Unterallgäu zeigt sich ein klarer Trend.

„Es hat sich alles gut eingespielt“, sagt Ingrid Arnold, Leiterin des Personalmanagements im Landratsamt Unterallgäu. Von zwei mobilen Arbeitsplätzen vor der Pandemie stieg die Zahl auf 191. "Wir haben unsere Bestimmungen zur mobilen Arbeit an die aktuellen Entwicklungen angepasst, wobei wir Wert auf ein ausgewogenes Verhältnis legen von Arbeit im Büro und Arbeit im Homeoffice", sagt Arnold. Sie betont die leichtere Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch das Homeoffice. Viele Mütter könnten dadurch früher wieder in den Beruf einsteigen. Allerdings sei es für die Mitarbeitenden mit viel Kundenkontakt nicht möglich, im Homeoffice zu arbeiten.