So hilft die Kartei der Not im Unterallgäu

Wie das Leserhilfswerk heuer im Raum Mindelheim gewirkt hat. Zu verdanken ist die Hilfe auch vielen großzügigen Spenderinnen und Spendern.

Das Leserhilfswerk unserer Zeitung, die Kartei der Not, konnte auch im Jahr 2022 Menschen im Raum Mindelheim helfen, die unverschuldet in Not geraten waren. Möglich war das, weil die Stiftung trotz wirtschaftlich schwieriger Lage auf treue Spenderinnen und Spender bauen kann. Es gab wieder zahlreiche erfolgreiche Benefizaktionen, Turniere, Konzerte, Märkte und Aufführungen zu Gunsten der Kartei der Not. Was aber geschieht mit dem Geld im Verbreitungsgebiet der Mindelheimer Zeitung?

81 Hilfsanfragen haben die Kartei der Not aus dem Altlandkreis Mindelheim in diesem Jahr erreicht. Insgesamt half die Stiftung dort mit fast 70.000 Euro. Fast 600 Menschen spendeten Geld.

Spenden an die Kartei der Not kommen zu 100 Prozent bei den Bedürftigen an

Seit 1965 hilft die Kartei der Not in der Region. Das Hilfswerk der Mediengruppe Pressedruck und des Allgäuer Zeitungsverlages steht Menschen in der Region in ausweglosen Situationen zur Seite und leistet Hilfe – rasch und unbürokratisch. Jede Spende kommt zu 100 Prozent bei den Betroffenen an, weil alle Verwaltungskosten von der Mediengruppe Pressedruck getragen werden.

Die Hilfeanfragen kamen in 44 Fällen aus Familien mit 108 betroffenen Kindern. In 61 Fällen und damit zu 75 Prozent aller Hilfeersuchen war eine schwere Krankheit und oder eine Behinderung zu bewältigen. Für Menschen mit mehrfacher Behinderung hat die Kartei der Not den Verein Spomio bei seiner Erholungsfahrt für 22 Betroffene bezuschusst. In 25 Fällen ging eine Beihilfe an von Behinderung betroffene Familien, um gemeinsam einen Ausflug oder Zoobesuch machen zu können oder für die Kinder mal eine Geburtstagsfeier zu veranstalten. Für behinderte Menschen ist eine normale Mobilität oft sehr erschwert. Daher hat die Kartei der Not beim Kauf und Ausbau von zwei behindertengerechten Fahrzeugen geholfen.

Der meiste Unterstützungsbedarf drehte sich ums Wohnen. So half die Kartei 30 mal bei den Energie- und Nebenkosten sowie Mietzahlungen, um zu verhindern, dass Menschen ihre Wohnung verlieren oder ohne Strom und Heizung sind.

Das entspricht 37 Prozent aller Anträge im Raum Mindelheim. Oft war auch die Hilfe beim Umzug in eine günstigere Wohnung oder Einrichtung wie eine Kochmöglichkeit, ein Kühlschrank, Herd oder ein Bett mit Matratze nötig. In zehn Fällen unterstützte die Stiftung akut den Lebensunterhalt, also mit Lebensmitteln, Kleidung, Hygieneartikeln oder Babybedarf. Seit Jahren fördert die Kartei der Not auch die Aktion „Mindelheim Packt´s“ mit 50 Prozent der Kosten für Lebensmittel, bei der die Malteser alten einsamen Menschen heuer 63 Carepakete nach Hause brachten und dort nach dem Rechten sahen.

Einige Fälle, in denen die Kartei der Not konkret helfen konnte

Der 51-jährige Helmut ist seit Jahren psychisch krank. Er arbeitet in einer Werkstatt für behinderte Menschen. Während Corona fiel dieser Verdienst weg. Da er zudem nur wenig Geld zum Leben hat, konnte er sich auch die Fahrt mit der Bahn zur Werkstätte nicht leisten. Deswegen lief er 13 Kilometer zur Arbeit. Wenn er sich eine Fahrkarte kaufte, reichte sein Geld nicht mehr für Lebensmittel. Seine Betreuerin erfuhr von der Situation und stellte einen Antrag für Lebensmittel und Hygieneartikel bei der Kartei der Not.

Sven ist neun Jahre alt und geht in die dritte Klasse der Grundschule. Dort besucht er – wie seine beiden Geschwister – am Nachmittag die Offene Ganztagsschule, wo sie auch das schulische Mittagessen für ein paar Euro gebucht haben. Damit kann seine alleinerziehende Mutter ihren Teilzeitjob besser ausüben. Die Einkünfte brauchen sie dringend, um über die Runden zu kommen. Die steigenden Kosten für Lebensmittel, Strom und Heizung belasten das Budget aber derart, dass die Mutter das warme Mittagessen nicht mehr bezahlen kann. Sie storniert die Bestellung schweren Herzens. Ihre Kinder mussten anderen beim Essen zusehen, bis die Jugendsozialarbeiterin die Kartei der Not eingeschaltet hat. Diese hilft mit einem Zuschuss, sodass die Kinder wieder ihr tägliches warmes Essen bekommen können.

Eine schwere Krankheit kann einen Menschen in kurzer Zeit ohne eigenes Verschulden in eine Notlage bringen, wie das Beispiel von Joachim F. zeigt. Eine schwere Herzerkrankung zwang den 58-Jährigen dazu, seinen seit vielen Jahren ausgeübten Beruf aufzugeben. Doch nicht nur das fehlende Einkommen macht ihm und seiner Frau zu schaffen: Weil die Krankenkasse nicht die Kosten für alle Medikamente übernimmt, sind die Ausgaben deutlich gestiegen. Die Ehepartnerin kann nichts zur finanziellen Entlastung beitragen, da sie wegen einer schweren Veränderung von Knochen und Knorpeln seit vielen Jahren nicht arbeitsfähig ist. Weil der Öltank leer war, heizte das Ehepaar bis zum Frühjahr notdürftig mit Holz. Nun versagte auch noch der Elektroherd den Dienst. Die Kartei der Not unterstützte das Ehepaar in dieser schwierigen Situation beim Kauf von Herd, Heizöl und Kleidung.

Über Jahre hatte Monika Z. als Verkäuferin gearbeitet. Dann erhielt sie wie aus heiterem Himmel die Kündigung. Ihr Arbeitgeber baute Personal ab und sie war im Alter von über 60 Jahren ihren Job los. Trotz intensiver Suche hat Monika Z. keine neue Stelle mehr gefunden. Mit schlecht bezahlten Putzstellen und Nebenbeschäftigungen hat sie sich zwei, drei Jahre mühsam über Wasser gehalten. Inzwischen hat sie ihren Ruhestand angetreten.

Es geht ihr aber gesundheitlich nicht gut. Sie musste eine Hüft-Operation auf sich nehmen, anschließend ist eine Reha geplant. Dafür braucht sie unterschiedliche Kleidungsstücke. All das kann sie sich von ihrer mageren Rente nicht leisten. Die Kartei der Not hat der Rentnerin geholfen, sodass sie sich die notwendige Kleidung vor ihrem Krankenhausaufenthalt kaufen konnte. Der Geschäftsführer der Kartei der Not, Arnd Hansen, betont, wie wichtig schnelle und unbürokratische Hilfe ist. Die steigenden Preise für Lebensmittel und vor allem Strom und Heizung verschärften Notlagen wie Krankheit, Behinderung oder andere Schicksalsschläge. „Deshalb sind wir sehr froh, dass uns viele treue Spender, sowohl privat als auch aus Vereinen, Firmen und Behörden unterstützen, damit wir hier helfen können. Vielen Dank dafür!“

Wenn Sie Hilfe brauchen: Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind und Unterstützung benötigen, sollten sich an eine soziale oder kommunale Beratungsstelle bei ihnen vor Ort wenden. Dort erhalten sie die Hilfe, die sie brauchen. Auch stellen die Experten der Beratungsstellen, mit denen wir eng zusammenarbeiten, mit ihnen die Anträge. Weitere Informationen gibt es auch im Internet. (mz)



Spenden Möchten auch Sie Menschen aus der Region unterstützen? Das sind die Spendenkonten der Kartei der Not:

Sparkasse Schwaben-Bodensee IBAN: DE78 7315 0000 0034 0070 70 BIC: BYLADEM1MLM

Stadtsparkasse Augsburg IBAN: DE97 7205 0000 0000 0020 30 BIC: AUGSDE77XXX

Sparkasse Allgäu IBAN: DE33 7335 0000 0000 0044 40 BIC: BYLADEM1ALG

Sparda-Bank Augsburg IBAN: DE42 7209 0500 0000 5555 55 BIC: GENODEF1S03