So läuft’s jetzt mit den Müllgebühren im Unterallgäu

Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um den zentralen Einzug der Müllgebühren.

Bei manchen Unterallgäuerinnen und Unterallgäuern war die Verunsicherung groß: Muss ich meine Mülltonne jetzt neu beantragen? Wie ist das mit dem Sepa-Mandat? Und was mache ich ohne Internetzugang? Das waren nur einige der Fragen, mit denen sie sich in den vegangenen Tagen an die Kommunale Abfallwirtschaft des Landkreises wandten. Wie berichtet ist sie seit Jahresbeginn für die Anmeldung und Abrechnung von Mülltonnen sowie die Sperrmüllverwaltung zuständig – und nicht mehr wie bisher die einzelnen Gemeinden. Über diesen Wechsel wurden alle Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer informiert. Neben dem Gebührenbescheid für dieses Jahr haben sie außerdem die Zugangsdaten für das neue Online-Portal der Abfallwirtschaft erhalten. Diese beantwortet nachfolgend die wichtigsten Fragen rund um die jetzige Umstellung:

Ich habe bereits ein Sepa-Mandat abgegeben, aber es erscheint nicht auf dem Gebührenbescheid. Muss ich die Gebühren nun überweisen oder das Sepa-Mandat noch mal erteilen?

Wenn Sie das Sepa-Mandat bereits erteilt haben, müssen Sie dies nicht noch mal erledigen. Alle Mandate, die im Landratsamt eingehen, werden nach und nach eingepflegt und bei der Abbuchung der Müllgebühren berücksichtigt. Die Abbuchungen erfolgen jeweils zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November.

Wie erteile ich das Sepa-Mandat zur Abbuchung der Müllgebühren?

Am besten direkt im Online-Portal unter www.unterallgaeu.de/abfall. Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an und hinterlegen Sie unter „Finanzen“ Ihre Bankverbindung. Alternativ können Sie das Formular, welches wir Ihnen zugesendet haben, per Post, E-Mail oder Fax an uns zurücksenden.

Muss ich meine Mülltonnen neu anmelden oder mich neu von der Biotonne befreien lassen?

Nein, die vorhandenen Mülltonnen und Befreiungsanträge hat der Landkreis von den Gemeinden übernommen.

Wo kann ich Mülltonnen bestellen und abmelden?

Auch das funktioniert über das Online-Portal. Alle Grundstückseigentümer haben im Dezember die Zugangsdaten per Post erhalten. Darüber können Sie Restmülltonnen, Biomülltonnen und Altpapiertonnen bestellen oder abmelden. Die Tonne wird geliefert oder abgeholt. Die Lieferzeit beträgt rund zwei Wochen. Bei Abmeldungen stellen Sie die Tonne auf dem Grundstück bereit und geben eine Telefonnummer für die Abholung an.

Können meine Mieter oder Nutzungsberechtigte die Müllgebühren selbst bezahlen?

Ja, sofern die gesamten Müllgebühren dieses Grundstücks von einem Konto abgebucht werden sollen. Geben Sie hierfür bitte das Sepa-Lastschriftformular an den betreffenden Mieter oder Nutzungsberechtigten zum Ausfüllen weiter. Mehrere Konten für unterschiedliche Mülltonnen und Mietparteien können nicht hinterlegt werden.

Ich bin Eigentümer mehrerer Grundstücke. Muss ich für jedes Grundstück ein separates Sepa-Mandat erteilen?

Ja, für jedes Ihrer Grundstücke erteilen Sie bitte einmalig ein separates Sepa-Mandat.

Ich habe das Schreiben mit den Zugangsdaten nicht erhalten oder verloren.

Bitte schreiben Sie uns eine E-Mail an abfallgebuehren@lra.unterallgaeu.de mit Ihrem Namen und Ihrer Anschrift sowie dem Grundstück, für welches Sie die Zugangsdaten benötigen. Sie erhalten das Schreiben anschließend per Post.

Mein Gebührenbescheid ist falsch.

Bitte senden Sie uns ein Schreiben mit Ihrem Namen, Ihrer Anschrift sowie dem Grundstück, für welches die Gebühren falsch berechnet wurden. Wir senden Ihnen nach der Überprüfung einen korrigierten Bescheid zu. Telefonisch können wir der Bescheid nicht korrigieren.

Für ein Grundstück hat sich der Eigentümer geändert. Was ist zu tun?

Bitte schreiben Sie eine E-Mail an abfallgebuehren@lra.unterallgaeu.de oder ein Schreiben mit Namen und Anschrift sowie dem Grundstück, für das sich der Eigentümer geändert hat. Wir überprüfen die Änderung und legen Sie als neuen Eigentümer mit neuen Zugangsdaten an. Sie erhalten diese per Post. Telefonisch können wir den Eigentümer nicht umschreiben

Ich habe mein Passwort vergessen. Was nun?

Über die Funktion „Passwort vergessen“ auf der Anmeldeseite können Sie ein neues Passwort beantragen, wenn Sie bereits eine E-Mail-Adresse hinterlegt haben. Alternativ melden Sie sich bitte per E-Mail unter abfallgebuehren@lra.unterallgaeu.de.

Bei mir erscheint im Online-Portal der Fehler „Error 404“. Was ist zu tun?

Bitte löschen Sie Ihren Browserverlauf und die Cookies. Anschließend ist das Portal wieder erreichbar.

Warum ist die Gelbe Tonne nicht im Online-Portal enthalten?

Die Gelbe Tonne ist Eigentum des Abfuhrunternehmens. Sie taucht daher nicht im Online-Portal auf. Bei der Gelben Tonne ändert sich aber nichts – sie wird weiterhin regulär geleert.

Ich habe keinen Internetzugang.

Wenn Sie keinen Internetanschluss besitzen und Mülltonnen oder Sperrmüll bestellen möchten, haben Sie folgende Möglichkeiten: Bitten Sie eine Vertrauensperson mit Internetzugang, die Bestellung für Sie mit Ihren Zugangsdaten vorzunehmen. Wenden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an Ihre Stadt oder Verwaltungsgemeinschaft, wenn Sie keine Vertrauensperson mit Internetzugang haben.

Wo finde ich nähere Informationen zu den neuen Regelungen?

Viele Informationen finden Sie in der Umweltzeitung, die bei allen Gemeindeverwaltungen und Wertstoffhöfen ausliegt sowie im Internet unter www.unterallgaeu.de/abfall.

An wen kann ich mich bei Fragen wenden?

Bei Fragen können Sie sich unter der Telefonnummer 08261/995-8010 an die Kommunale Abfallwirtschaft des Kreises wenden. Aufgrund der vielen Anrufe kann es derzeit leider sein, dass die Leitung öfter belegt ist. Wenden Sie sich alternativ per E-Mail unter abfallgebuehren@lra.unterallgaeu.de an die Kommunale Abfallwirtschaft. Alle Anfragen werden so schnell wie möglich beantwortet. Wegen des hohen Aufkommens kann die Beantwortung einige Tage dauern. (mz)