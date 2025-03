So schön ist der Frühling: Schicken Sie uns Bilder Ihrer Deko!

Der Frühling ist schon da und Ostern steht vor der Tür: Es ist Zeit, Wohnung, Haus und Garten wieder mit bunten Farben und Blumen zu dekorieren. Wie, das ist ganz unterschiedlich, je nach Charakter der Menschen, die dort leben. Die einen mögen es eher klassisch, andere modern oder gar ein wenig ausgeflippt. Wir wollen die Fülle an Frühlingsdeko zeigen und suchen deshalb Ihre schönsten Frühlings- und Osterdekorationen!

So können Sie mitmachen: Schicken Sie uns bis Montag, 7. April, 12 Uhr, ein Bild im Querformat und in Originalgröße von Ihrer Frühlings- oder Osterdeko mit dem Betreff "Frühlingsdeko" an redaktion@mindelheimer-zeitung.de. Schreiben Sie gern dazu, was Sie an Ihrer Deko mögen oder welche Geschichte sie hat: Ist sie zum Beispiel selbstgemacht? Wo haben Sie sie gekauft? Neben dem Foto benötigen wir außerdem zwingend eine Angabe darüber, wer das Foto gemacht hat. Die Fotos werden in einer Bildergalerie und teils auch in der Zeitung veröffentlicht. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355. (mz).

Icon Vergrößern Ganz einfach nachzumachen: einfach eine schöne Blumenschale mit einem Hasen aufpeppen. Foto: Claudia Deeney Icon Schließen Schließen Ganz einfach nachzumachen: einfach eine schöne Blumenschale mit einem Hasen aufpeppen. Foto: Claudia Deeney

Icon Vergrößern Der fertige Türkranz bietet Besuchern einen österlichen Frühlingsgruß. Foto: Annegret Döring Icon Schließen Schließen Der fertige Türkranz bietet Besuchern einen österlichen Frühlingsgruß. Foto: Annegret Döring