So soll die ärztliche Versorgung im Unterallgäu verbessert werden

Im Auftrag der Gesundheitsregion plus soll ein Experte klären, wo im Unterallgäu Handlungsbedarf in Sachen ärztlicher Versorgung herrscht. Was der Gesundheitsminister sagt.

Zu ihrer ersten Sitzung ist die Arbeitsgruppe „Ärztliche Versorgung“ der Gesundheitsregion plus Unterallgäu-Memmingen jetzt im Memminger Rathaus zusammengekommen. Mit dabei war Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek. Er kündigte an, sich für eine Stärkung der ärztlichen Versorgung in der Region Unterallgäu-Memmingen einsetzen zu wollen – und ebenso in allen anderen Regionen des Freistaats.

Ärztliche Versorgung im Allgäu soll gestärkt werden

Holetschek stellte bei der Sitzung heraus, welche Bedeutung die Weiterentwicklung der ärztlichen Versorgung für alle Kommunen besitze: „Der demografische Wandel erfordert eine umfangreiche Suche nach Praxis-Nachfolgern. In ländlichen Regionen ist es oft besonders schwierig, Mediziner für eine vertragsärztliche Tätigkeit zu gewinnen.“

Den Gesundheitsregionen plus kommt aus Sicht Holetscheks eine besondere Bedeutung zu: Mit diesen regionalen Netzwerken will das Gesundheitsministerium laut Mitteilung die medizinische Versorgung und Prävention im Freistaat verbessern. Eine wichtige Rolle spielt laut Minister die Arbeitsgruppe „Ärztliche Versorgung“ als Teil der Gesundheitsregion plus Unterallgäu-Memmingen: Sie werde konkrete Lösungen erarbeiten, um die regionale ärztliche Versorgung zu erhalten.

Bayerischer Gesundheitsminister Holetschek hat gute Nachrichten

Unterstützt und begleitet wird die Arbeitsgruppe nach Holetscheks Angaben bei Bedarf unter anderem von der Fachlichen Leitstelle Gesundheitsregionen Plus im Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). Bei der Sitzung in Memmingen gab es aus Sicht des Ministers Positives zu vermelden: „Die gute Nachricht ist, dass alle vier hausärztlichen Planungsbereiche der Region – Memmingen Nord, Memmingen Süd, der Mittelbereich Mindelheim und der Mittelbereich Bad Wörishofen – derzeit regelversorgt sind.“ Weitere Niederlassungen seien aber noch möglich.

Auch bei den Fachärzten besteht Holetschek zufolge aktuell eine „sehr gute Versorgungslage“: Mit HNO-Ärzten (Hals-Nasen-Ohrenheilkunde) sei die Region ebenfalls regelversorgt – hier gebe es noch zwei Niederlassungsmöglichkeiten – alle weiteren Facharztgruppen gelten sogar als überversorgt. Wie sich die ärztliche Versorgung in der Region künftig entwickelt, soll laut Holetschek ein Gutachten klären, das im Auftrag der Gesundheitsregion plus gerade erstellt wird: „Daraus lassen sich Versorgungsstrukturen erkennen und die Zukunft besser planen.“

Gutachten soll Entwicklungsbedarf im Unterallgäu prüfen

Das Gutachten mit dem Titel „Bestand und Bedarf zur Entwicklung der Gesundheitsversorgung im Landkreis Unterallgäu und der Stadt Memmingen bis 2038“ erstellt Professor Axel Kern von der Hochschule Weingarten. Es umfasst drei Bereiche: Bestandsaufnahme, Bedarfsabgleich und Perspektive. Die Ergebnisse werden bei der Arbeitsgruppensitzung in Memmingen präsentiert.