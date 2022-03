Unterallgäu

vor 2 Min.

So stark steigen die Immobilienpreise im Unterallgäu

Der Weg ins Eigenheim wird auch in unserer Region immer teurer. Die Immobilienpreise sind in den vergangenen fünf Jahren enorm gestiegen.

Plus Dass Häuser und Wohnungen in unserer Region immer teurer werden, ist bekannt. Wie sehr die Preise wirklich in die Höhe schießen, zeigt nun eine Erhebung der Sparkasse.

Von Melanie Lippl

Wer vor fünf Jahren in oder um Mindelheim ein bestehendes Einfamilien- oder Zweifamilienhaus kaufen wollte, konnte schon ab 180.000 Euro fündig werden. Heute kommt man mit dieser Summe nicht mehr weit: 300.000 Euro ist hier inzwischen die Untergrenze für ein freistehendes Haus. Das sind zwei Drittel mehr als noch vor fünf Jahren. Die Preissteigerungen auf dem Immobilienmarkt in unserer Region sind immens, wie dieses Beispiel aus dem Marktspiegel der Sparkassen-Immo beweist – aber die jüngst veröffentlichten Zahlen zeigen auch: Das Unterallgäu steht verglichen mit anderen Gegenden sogar noch vergleichsweise gut da.

