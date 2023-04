So trainieren Trümmerhunde das Retten von Menschenleben

Bei einer Trümmerprüfung werden Rettungshunde im Unterallgäu auf den Ernstfall vorbereitet. Ihre Einsätze bei Unglücken oder Erdbeben sind enorme Herausforderungen – für Hund und Mensch.

Sonja Bingger schickt ihren Malinois-Mischling Xare auf den Trümmerkegel. Folgen darf sie ihm aus Sicherheitsgründen nicht. Selbständig sucht der Rüde den aus Trümmerteilen bestehenden Berg ab, schon bald ertönt ein durchdringendes Bellen, das vermeintliche Opfer ist gefunden. Am Ende besteht Xare die Trümmerprüfung mit Bestnote, von 16 teilnehmenden Hunden aus ganz Deutschland erhalten nur acht die Prüfplakette.

Strahlend hält Sonja Bingger von der Rettungshundestaffel Oberallgäu die für zwei Jahre gültige Prüfplakette für Rettungshunde in den Händen. Mit der Bestnote eins besteht ihr dreijähriger Hund Xare die Trümmerprüfung, innerhalb der geforderten 20 Minuten findet er alle drei bestens in den Trümmern versteckten Helfer zielsicher. "Das war optimal, besser geht es nicht", sind sich die aus Berlin und Schleswig-Holstein angereisten Prüfer Kerstin Wardenga und Andy Raspe einig, auch Prüfungsleiter und Leiter der ausrichtenden Rettungshundestaffel Unterallgäu, Andreas Dempfle, ist zufrieden. Der junge Labradorrüde Coffy besteht ebenfalls die Prüfung, seine Besitzerin Patricia Gessenharter kann ihr Glück kaum fassen.