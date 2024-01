Unterallgäu

15:41 Uhr

So wirkt sich der Bauernprotest auf die Schulen aus

Plus Der Unterricht im Unterallgäu lief am Montagmorgen stockend. Teilweise stiegen Schulen auf Online-Unterricht um. Einige Mensen konnten nicht beliefert werden.

Mit etwas Nervosität begann der Montag nach den Weihnachtsferien für den Leiter des Türkheimer Joseph-Bernhart-Gymnasiums (JBG): Natürlich ließen die angekündigten Bauernproteste das Herz von Josef Reif etwas schneller schlagen. Auch, weil am Montag früh drei Busse mit Schülerinnen und Schülern der 7. Klassen des JBG in das Winterlager nach Oberstdorf starten sollten. Aber Reif hatte sich unnötig Sorgen gemacht: Alle Schüler und Lehrkräfte konnten in das lang ersehnte Skilager mitfahren, auch wenn die Busse mit knapp 90 Minuten Verspätung losfuhren.

Insgesamt kamen rund 60 Schülerinnen und Schüler des JBG am Montag protestbedingt nicht pünktlich oder gar nicht zur Schule, das sind knapp zehn Prozent. Das JBG hatte darauf verzichtet, die Schülerinnen und Schüler online in den Unterricht zuzuschalten. Derzeit ist noch nicht abzusehen, wie sich die Lage am Dienstag gestalten wird. Falls die Schule in den Distanzunterricht gehen müsste, werden die Eltern rechtzeitig per E-Mail informiert. Darauf vorbereitet wäre das JBG jedenfalls: „Wir können von Jetzt auf gleich mit dem Distanzunterricht beginnen“, ist Reif beruhigt.

