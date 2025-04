Erfolgreiche Musikerinnen und Musiker aus dem Unterallgäu

Icon Vergrößern Magnus Loritz vom Musikverein Mattsies. Foto: Michaela Simon, ASM Icon Schließen Schließen Magnus Loritz vom Musikverein Mattsies. Foto: Michaela Simon, ASM

Pius Schweier vom Musikverein Siebnach. Foto: Michaela Simon, ASM

Vier junge Musikerinnen und Musiker aus dem Unterallgäu können Erfolge verbuchen: Sie punkteten beim Bayerischen Landesentscheid des Solo-/Duowettbewerbs für junge Musikerinnen und Musiker in Nürnberg. Lena Haldenmayr von der Jugendkapelle Mindelheim erspielte sich dort mit 94,7 von 100 möglichen Punkten am Tenorhorn den begehrten Landestitel. Paul Bucher, ebenfalls von der Jugendkapelle Mindelheim, errang mit 91 Punkten einen ausgezeichneten Erfolg. Auf den Wettbewerb vorbereitet wurden die jungen Blechbläser von ihrem Musiklehrer Markus Kolb. Ein weiterer Landessieg ging mit 96 Punkten an Pius Schweier vom Musikverein Siebnach am Bariton. Er wird von Andreas Joos unterrichtet. Magnus Loritz vom Musikverein Mattsies schloss die dritte und damit höchste Stufe des Wettbewerbs mit 91,3 Punkten auf seiner Trompete ab. Unterrichtet wird er von David Schöpf. Dem Landesentscheid vorausgegangen war der Verbandswettbewerb „Concertino“ des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds in Ursberg. Dort hatte auch Trompeter Sebastian Lugauer von der Städtischen Musikschule Mindelheim einen ausgezeichneten Erfolg erzielt.