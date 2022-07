Sonderheft zum Landkreis-Geburtstag: 96 Seiten über das Unterallgäu

Zum 50. Geburtstag des Landkreises erscheint in der Unterallgäu Rundschau ein Jubiläumsmagazin.

In 50 Jahren ist der Landkreis Unterallgäu zusammengewachsen und gewachsen im wahrsten Sinne des Wortes: Lebten im Jahr der Gründung 1972 noch 114.327 Menschen hier, waren es Ende 2021 bereits 147.776. Zum 50. Geburtstag des Landkreises erscheint ein Jubiläumsmagazin mit vielen Informationen zur Geschichte der Heimat und wie sich diese in den vergangenen Jahren entwickelt hat – ob als Bildungs- und Wirtschaftsstandort oder als Freizeitregion.

Der Landkreis Unterallgäu entstand am 1. Juli 1972 im Zuge einer bayernweiten Landkreisreform aus den Altlandkreisen Mindelheim und Memmingen und Teilen der damaligen Landkreise Illertissen, Krumbach und Kaufbeuren. Heute gehört das Unterallgäu Studien zufolge zu den Top-Regionen in Deutschland.

Das Jubiläumsmagazin zeigt das Unterallgäu von damals bis heute

Das Jubiläumsmagazin spannt den Bogen von den Anfängen des Landkreises bis hin zum aktuellen Stand. So zeigt die Broschüre zum Beispiel auf, welche vielfältigen Angebote es inzwischen für Kinder und Jugendliche, aber auch für Seniorinnen und Senioren gibt und was im Unterallgäu für die Energiewende getan wird. Neben vielen Zahlen, Daten, Fakten rund um den Landkreis, einem Quiz und Ausflugstipps kommen auch die Unterallgäuer selbst zu Wort – mit der einen oder anderen Liebeserklärung an den Landkreis. Zudem enthält das Magazin einen Überblick über die Veranstaltungsangebote rund um das Jubiläum.

Herausgegeben wird das Magazin von Mindelheimer Zeitung, Memminger Zeitung und Illertisser Zeitung in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Unterallgäu. Die Jubiläumsbeilage wird zwischen 20. und 22. Juli über die Unterallgäu Rundschau verteilt. Zudem liegt die Broschüre im Landratsamt Unterallgäu und in der Außenstelle in Memmingen in der Herrenstraße aus. In den nächsten Tagen werden auch einige Exemplare in den Gemeindeverwaltungen ausgelegt. (mz)

Informationen zum Landkreis-Jubiläum auch unter www.unterallgaeu.de/jubilaeum