Sonnenblumenöl ist auch im Allgäu das neue Klopapier

Plus In den Regalen im Allgäu wird manches Speiseöl knapp, doch es gibt Alternativen. Diesel-Ersatz sind aber auch die nicht.

Die Nachfrage nach Speiseöl ist in den vergangenen Tagen im Allgäu sprunghaft angestiegen und führt teils zu Engpässen. Produkte bestimmter Anbieter, insbesondere günstiges Sonnenblumenöl, sind mittlerweile Mangelware. Einer der Gründe ist der Ukraine-Krieg: Nachschub von dort – dem wichtigsten Lieferland für Sonnenblumenöl – gibt es nach Einschätzung des Verbandes der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland (Ovid) derzeit nicht. Als Alternative nennt der Verband Rapsöl, bei dem keine Engpässe zu erwarten seien.