Überwältigende Hilfsbereitschaft im Unterallgäu: Hier können Sie spenden

Wut und Entsetzen über den Krieg in der Ukraine löste auch in Bad Wörishofen eine riesige Welle der Hilfsbereitschaft aus. Dennys Koller, Leiter der örtlichen Taekwondo Akademie und Rainer Gellrich vom Hotel Fontenay hatten in der MZ und in sozialen Medien zu einer Spendenaktion für Flüchtlinge aufgerufen. Der Erfolg war überwältigend: Eine Woche lang sammelten die Freiwilligen dringend benötigte Hilfsgüter, die von hilfsbereiten Bürgerinnen und Bürgern zur Sammelstelle gebracht wurden. Zudem stellte das Rote Kreuz Bad Wörishofen professionell bestückte Erste-Hilfe-Koffer zur Verfügung. Die Helferinnen und Helfer kamen mit dem Sortieren kaum hinterher. Am Sonntag starteten zehn Autos mit Anhängern, beladen mit mehr als 200 gefüllten und in sechs Sprachen beschrifteten Kartons, in Richtung Augsburg, wo die Hilfsgüter in einer zentralen Sammelstelle auf Lastwagen verladen werden, die dann in Richtung ukrainisch-polnische Grenze fahren. Die Sammelaktion im Taekwondo-Studio (Hauptstraße/Bahnhofplatz) geht übrigens weiter. Bis Samstag, 12. März, werden täglich zwischen 15.30 Und 20 Uhr in dieser Woche noch Spenden entgegengenommen. Dringend gebraucht werden alle sämtlichen Hygieneartikel sowie Babynahrung und Windeln, saubere Kuscheltiere, Schokolade, Damenbinden, Trockenfrüchte, haltbare Milch, Batterien, Kerzen und Feuerzeuge. Außerdem alles, was mit Medikamenten zu tun hat (Verbandsmaterial, rezeptfreie Medikamente, Erste-Hilfe-Sets, Schnelltests).