Spenden, Aktionen, Wohnraum: So können Sie Menschen aus der Ukraine helfen

Viele Menschen fragen sich, wie sie angesichts des Krieg in der Ukraine helfen können. Hier ist eine Zusammenfassung über die Hilfsaktionen im Unterallgäu.

Im Unterallgäu hat es bereits zahlreiche kleinere und größere Hilfsaktionen für die Menschen aus der Ukraine gegeben. Hier fassen wir zusammen, welche Möglichkeiten zur Hilfe es derzeit gibt.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

"Kino hilft" mit Klitschko-Film im Filmhaus Huber in Bad Wörishofen und Türkheim

Das Filmhaus Huber nimmt an der Spendenaktion der deutschen Kinos für Kinder in der Ukraine teil. Der Dokumentarfilm "Klitschko" wird im Filmhaus Huber in Türkheim am Sonntag, 20. März, um 17.30 Uhr, und in Bad Wörishofen um 20 Uhr gezeigt. Mit der Spendenaktion sollen Kinder und Familien in der Ukraine unterstützt werden.

Hilfe aus Dirlewang für die Ukraine

Der Dirlewanger Parketthersteller Adler unterstützt Menschen in der Ukraine mit Hilfslieferungen und ist dafür auf der Suche nach Spenden. Adler hat einen Geschäftspartner in der Nähe der westukrainischen Stadt Lwiw und dort angefragt, wie man helfen könne. Gerade leben dort viele geflüchtete Menschen, die Unterstützung benötigen. Die Lastwagen mit Ware aus der Ukraine, die im Unterallgäu immer noch ankommen, werden für die Rückfahrt mit den benötigten Gütern beladen. Adler sammelt daher Sachspenden, hat aber nun zusätzlich auch ein Spendenkonto eingerichtet.

Benötigt werden Medikamente jeglicher Art (einen Teil hat auch schon die Mindelheimer Marienapotheke gespendet), Wundverbände und medizinische Pflaster sowie gepackte Care-Pakete in einem Schuhkarton mit trockenen Lebensmitteln, Konserven und Hygieneartikeln. Die Sachspenden können direkt bei Adler Parkett in Dirlewang, Allgäuer Straße 26, abgegeben werden, und zwar von Montag bis Freitag von 7.30 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr.

Inzwischen ist auch ein Spendenkonto für die Beschaffung von Medikamenten beziehungsweise Verbandsmaterialien eingerichtet. Die Iban lautet: DE82 7316 0000 0103 2113 04.

Hier können Sie Geflüchteten im Unterallgäu helfen

Wer Wohnraum an Flüchtlinge vermieten möchte, kann sich per E-Mail beim Landratsamt melden an ukraine-unterbringung@lra.unterallgaeu.de.

Wer bereit ist, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufzunehmen, meldet sich per E-Mail an pflegekinder-adoption@lra.unterallgaeu.de. Voraussetzung ist: Ein Erziehungsberechtigter der Familie muss zu Hause sein, denn die Jugendlichen benötigen eine 24-Stunden-Betreuung.

aufzunehmen, meldet sich per E-Mail an pflegekinder-adoption@lra.unterallgaeu.de. Voraussetzung ist: Ein Erziehungsberechtigter der Familie muss zu Hause sein, denn die Jugendlichen benötigen eine 24-Stunden-Betreuung. Zudem sucht das Landratsamt Personen, die Russisch oder Ukrainisch sprechen und ehrenamtlich als Dolmetscher aushelfen könnten. Wer eine dieser Sprachen beherrscht, kann sich per E-Mail beim Landratsamt melden. Die Adresse: ukraine-soziales@lra.unterallgaeu.de.

Sach- und Geldspenden kann das Landratsamt nicht entgegennehmen und sollten auch nicht zur Notunterkunft gebracht werden. Hierfür kann man sich an eine Hilfsorganisation wenden.



und sollten auch nicht zur Notunterkunft gebracht werden. Hierfür kann man sich an eine Hilfsorganisation wenden. Für Fragen rund um das Thema Flüchtlinge aus der hat das Landratsamt Unterallgäu eine Hotline eingerichtet. Sowohl Geflüchtete als auch Helfer und Helferinnen sowie Bürger und Bürgerinnen können sich ab sofort an die Hotline unter der Nummer 08261/995-8008 wenden, teilt das Landratsamt mit. Beratungszeiten sind Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 und 14 bis 16 Uhr, am Freitag von 8 bis 12 Uhr. Die Beratung kann derzeit nur auf Deutsch stattfinden. Informationen auf Deutsch und Englisch sind im Internet unter unterallgaeu.de/ zu finden.

eine eingerichtet. Sowohl Geflüchtete als auch Helfer und Helferinnen sowie Bürger und Bürgerinnen können sich ab sofort an die Hotline unter der Nummer 08261/995-8008 wenden, teilt das mit. Beratungszeiten sind Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 und 14 bis 16 Uhr, am Freitag von 8 bis 12 Uhr. Die Beratung kann derzeit nur auf Deutsch stattfinden. Informationen auf Deutsch und Englisch sind im Internet unter unterallgaeu.de/ zu finden. Weitere Informationen finden Menschen, die helfen wollen, auf der Homepage des Landkreises unter www.unterallgaeu.de/ukraine.

41 Bilder Beim Benefizkonzert in Mindelheim zeigen Musiker und Publikum ihre Solidarität mit der Ukraine Foto: Ulla Gutmann

Informationen für Freiwillige von der Agentur Schaffenslust

Die Freiwilligenagentur Schaffenslust hat erste Informationen für Freiwillige zusammengestellt, die Flüchtlingen aus der Ukraine helfen. Die Übersicht enthält Internetadressen zu Unterkunft und Flüchtlingsberatung, weitere aktuelle Infos zu Status und Leistungsbezug sowie Sammelstellen für Spenden. Die Übersicht ist auf der Homepage www.fwa-schaffenslust.de bei Aktuelles abrufbar und wird laufend ergänzt und aktualisiert. Schaffenslust hat auch eine Information aus dem bayerischen Innenministerium geteilt, in der es um Erstinformationen zu Verfahren und Hilfe für aus der Ukraine Geflüchtete geht. Gerne können weitere hilfreiche Infos für Helferinnen und Helfer gemeldet werden an info@fwa-schaffenslust.de.

Sie sind auch an einer Aktion für die Ukraine beteiligt, die im Unterallgäu stattfindet, und möchten, dass Ihr Hilfsangebot in unserer Liste aufgenommen wird? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail mit den wichtigsten Eckpunkten und Ihren Kontaktdaten an redaktion@mindelheimer-zeitung.de, Betreff: Ukraine-Hilfe.