Staatsminister a.D. Josef Miller kämpft für Brennholz

Waldbesitzer sind verärgert, weil Holz als Brennstoff nicht mehr verwertet werden soll. In Staatsminister a. D. Josef Miller haben sie einen Verbündeten.

Seit mehr als 30 Jahren beschäftigt sich Josef Miller intensiv mit nachwachsenden Rohstoffen in der Land- und Forstwirtschaft. Miller war Staatssekretär und bayerischer Staatsminister für Landwirtschaft und Forsten. Im Ehrenamt ist der CSU-Politiker Vorsitzender der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Bayern.

Josef Miller. Staatsminister a.D. Foto: Ralf Lienert

Bei der Herstellung von Pellets und Hackschnitzeln liegt Bayern nach Österreich an zweiter Stelle in Europa. "Ich war deshalb sehr enttäuscht, dass das Europäische Parlament in Brüssel Holz den Status Erneuerbare Energie im Heizungsbereich entzogen hat", schreibt Miller. Diese Entscheidung ist zwar inzwischen wieder vom Tisch. Nun will aber das Ampelkabinett in Berlin im Gebäudeenergiegesetz die Verwendung von Holz als Energieträger im Altbau teilweise und beim Neubau gänzlich verbieten. Es soll am 1. Januar des kommenden Jahres bereits in Kraft treten.

Holz zählt wissenschaftlich zu den erneuerbaren Energien

Dass Holz zu den erneuerbaren Energien gehört, ist naturwissenschaftlich belegt, betont der frühere Forstminister. Auch Forstfachleute lehnen ein Verbot des Verbrennens von Holz als fachlich unsinnig ab. Beim Wachsen entnimmt der Baum aus der Erdatmosphäre so viel Kohlenstoff wie beim Verbrennen mit anfallendem Kohlendioxid wieder freigesetzt wird. "Das ist ein Paradebeispiel für Kreislaufwirtschaft und Klimaneutralität", so Josef Miller. Wenn das Restholz nach der Durchforstung nicht mehr thermisch verwertet werden darf, verrottet es im Wald. Durch diese kalte Oxidation entsteht aber ebenso Kohlendioxid, ohne dass das Holz als Wärmequelle genutzt wird. Dies ist für den Klimawandel schädlich und widerspreche jeglicher Logik.

Die Sorge, dass künftig mehr Holz eingeschlagen werden könnte, teilt Miller nicht. Sowohl das Waldgesetz des Bundes als auch das Bayerische Waldgesetz beinhaltet das Nachhaltigkeitsprinzip. Es darf nicht mehr Holz eingeschlagen werden als nachwächst.

Ohne Waldbesitzer kein Wald

2021 führte durch das gleichzeitige Auftreten von Stürmen, Trockenheit und Borkenkäfer in West- und Norddeutschland zu großflächigen Baumverlusten, sodass bei der Fichte sogar der Normaleinschlag im gesamten Bundesgebiet um 30 Prozent für ein Jahr reduziert wurde. Dort ist den Menschen stärker bewusst geworden, dass die Waldbesitzer entscheidend sind, ob die Kahlflächen wieder aufgeforstet werden.

Der Parlamentarische Staatssekretär Stefan Wenzel aus dem Bundeswirtschafts- und Energieministerium von Robert Habeck hat Miller gegenüber argumentiert, er sei gegen Holz als Brennstoff, weil Tropenwälder großflächig abgeholzt und zu Hackschnitzeln verarbeitet würden, die auch nach Deutschland eingeführt werden. "Dieses Argument nehme ich ernst", betonte Miller. Aber wenn es gelingt, die Einfuhr von Jagdtrophäen aus Afrika und die Verbrennung von Müll außerhalb der Landesgrenzen zu verbieten, sollte man dieses Problem lösen können und "nicht das Kind mit dem Bad ausschütten".

Dank des Einbaues von neuen Techniken und Filtern wird der beim Verbrennen von Holz anfallende Staub stark reduziert oder ganz entfernt. Auch bleibe die Wertschöpfung in der Region.

Josef Miller: Waldbesitzer tragen zur Lösung der Klimakrise bei

Der Schutz des Klimas und der Umwelt muss laut Miller oberste Priorität behalten. Die Landwirte und Waldbesitzer seien diejenigen, die am meisten unter dem Klimawandel leiden. In Deutschland sind in vielen Gegenden, etwa in Mittel- und Unterfranken, die Fichten der Trockenheit zum Opfer gefallen. Die Waldbesitzer seien nicht die Verursacher, "sondern sie tragen zur Lösung der Klimakrise bei". Wer Holz als Brennstoff verbietet, befinde sich auf dem Holzweg. Im Gebäudeenergiegesetz müsse Holz als erneuerbare Energie im Heizungsbereich im Interesse vieler Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin erlaubt sein, fordert Miller. (mz)