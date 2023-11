Unterallgäu

Statt Anbinden auf die Wiese: Der Ärger mit der Kuh-Kombihaltung

Auch sie sind neugierig, wie es mit ihnen weitergeht. Ab 2028 will die Bundesregierung die ganzjährige Anbindehaltung verbieten. Dann müssen die Kühe im Sommer auf die Weide. Der Bayerische Bauernverband protestiert.

Plus Ab dem Jahr 2028 soll die ganzjährige Anbindehaltung abgeschafft werden. Stattdessen sollen die Tiere im Sommer auf die Weiden. Die Landwirte wehren sich.

Von Benedikt Dahlmann

Es ist eines dieser Dauerthemen, die regelmäßig an die nachrichtliche Oberfläche gespült werden und mit denen niemand so recht glücklich wird: die Anbindehaltung von Milchkühen. Seit vielen Jahren soll sie verboten werden. "Die Anbindehaltung ist nicht mehr zeitgemäß!", proklamierte die Bundestierärztekammer schon 2015. Damals scheiterte der erste Antrag auf Verbot der Anbindehaltung in der Agrarministerkonferenz - vor allem durch Druck aus Bayern. Seitdem gab es immer wieder Vorstöße, die Anbindehaltung zu verbieten, die immer wieder scheiterten. Nun erarbeitet die Bundesregierung erneut eine Reform des Tierschutzgesetzes und wieder regt sich Widerstand. Auch im Unterallgäu.

"So wie die neue Regelung angedacht ist, ist das der K.O. für ganz viele Betriebe. Auch für mich", sagt Armin Amberger. Er ist Landwirt aus Türkheim. Seine Kühe sind den Großteil der Zeit im Stall angebunden. 120 Tage im Jahr darf jede seiner 35 Kühe in den Laufstall. Mehr Laufstallzeit, sagt er, sei nicht möglich. Dafür sei der Stall zu klein., die Tiere müssten sich bereits abwechseln. Eine längere Laufstallzeit soll die neue Regelung aber vorsehen. Demnach plant Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, die Anbindehaltung von Tieren ab 2028 nur noch dann zu erlauben, wenn sie im Sommer auf die Weide kommen und im Winter mindestens zweimal pro Woche in den Laufstall.

