Unterallgäu

08:00 Uhr

Straftäter meiden das Unterallgäu

Kriminelle Machenschaften gibt es auch im Raum Mindelheim. Oft spielt das Telefon dabei eine Rolle. Mit Enkeltricks versuchen Unbekannte, an das Ersparte von älteren Menschen zu kommen. Doch auch Kindern droht Gefahr.

Plus Der Raum Mindelheim ist sehr sicher. Doch es gib auch dort Bereiche, die der Polizei Sorgen bereiten.

Von Johann stoll

Seit einem Jahr leitet Dagmar Bethke als Nachfolger von Gerhard Zielbauer die Polizeiinspektion in Mindelheim. Eines hat die Erste Polizeihauptkommissarin in dieser Zeit von ihrem Vorgänger geerbt: Mindelheim gehört zu den sichersten Orten in ganz Deutschland. Die Kriminalitätsbelastung ist nach wie vor außergewöhnlich niedrig.

