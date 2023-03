Streik am Montag trifft auch den Schulbusverkehr im Unterallgäu

Was Eltern von Schulkindern im Unterallgäu vor dem Großstreik am Montag wissen müssen.

Der Großstreik am Montag führt auch zu Einschränkungen bei der Schülerbeförderung. Das gilt für Busse und Bahnen. Doch nicht alle Unternehmen sind vom Streik betroffen.

Die DB Regio hat dem Landratsamt Unterallgäu am Freitag mitgeteilt, dass die Züge ausfallen und auch keine Ersatzbusse zum Einsatz kommen. Wer auf die Bahn für den Schulweg angewiesen ist, muss sich also im Unterallgäu eine andere Lösung suchen. Bei der DB Regio gehe man derzeit davon aus, dass die Schülerbeförderung ab Dienstag, 28. März, wieder möglich ist.

Auch die RBA Regionalbus Augsburg GmbH wird nach eigenen Angaben vom Streik betroffen sein. Deshalb könne es auch im Unterallgäu zu Ausfällen kommen. Das Gymnasium in Türkheim beispielsweise wurde am Freitag darüber informiert, dass man Eltern und Schülern empfehlen solle, eine "private Beförderung zumindest einzuplanen".

Die Schulbusse der VG Kirchweihtal werden am Montag fahren

Vom Streik nicht betroffen ist nach eigenen Angaben die Verkehrsgesellschaft Kirchweihtal in Kaufbeuren. Das Unternehmen befördert täglich ebenfalls viele Schülerinnen und Schüler zwischen Bad Wörishofen, Mindelheim und Türkheim.

Beim Verkehrsverbund Mittelschwaben, der ebenfalls auch das Unterallgäu bedient, war am Freitag klar, dass Buslinien am Montag ausfallen werden. Betroffen sind laut Unternehmensangaben aber nur die Linien 850 und 851, die nicht im Unterallgäu verkehren.

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo gab mittlerweile bekannt: "Für Schülerinnen und Schüler, die wegen ausfallender Busse und Bahnen nicht zur Schule kommen können und sonst keine Fahrtmöglichkeit haben, gibt es Sonderregelungen: Sie können am Montag zu Hause bleiben." Die Schule müsse aber auf jeden Fall darüber informiert werden. Unterricht finde am Montag auf jeden Fall statt, betonte Piazolo am Freitag.