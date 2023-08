Unterallgäu

06:00 Uhr

Studie zeigt, wo im Unterallgäu 2035 besonders viele Arbeitskräfte fehlen

Plus Personalmangel ist schon heute ein Thema. Und die Lage wird sich noch verschärfen. Eine Studie zeigt, wo es im Unterallgäu 2035 die größten Engpässe geben wird.

Von Melanie Lippl

In Schwaben werden im Jahr 2035 rund 74.000 Arbeitskräfte fehlen - das zeigt eine Studie, die die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) in Auftrag gegeben hat. Den Höhepunkt des Mangels erreicht der Regierungsbezirk schon früher, nämlich im Jahr 2031, in dem rund 88.000 Arbeitskräfte fehlen werden. Die Studie "Regionale Arbeitslandschaften“, die von der Prognos AG erstellt wurde, trifft auch Aussagen über den Landkreis Unterallgäu - und die sind ebenfalls wenig erfreulich, wie eine Auswertung unserer Redaktion zeigt.

Die Studie nimmt erstmals die Entwicklung von Arbeitskräften und Nachfrage in den einzelnen Landkreisen und kreisfreien Städten in Bayern in den Blick. „Hier beobachten wir im Wesentlichen in ganz Bayern ein Nord-Süd-Gefälle und eine günstigere Entwicklung des Arbeitskräfteangebotes in den Ballungszentren“, sagt vbw-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt. "Der Saldo zwischen Angebot und Nachfrage fällt in Schwaben insgesamt weniger stark aus als in anderen Regierungsbezirken."

