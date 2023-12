Sturm Zoltan lässt im Unterallgäu Bäume fallen

In Bad Wörishofen hat die Feuerwehr mit den Folgen des stürmischen Wetters zu tun. Auch in anderen Orten gab es Einsätze.

Sturmtief Zoltan hat am Donnerstagabend und in der Nacht auf Freitag auch Bad Wörishofen und das Unterallgäu getroffen. Bäume stürzten auf Straßen, in Bad Wörishofen fiel ein großer Baum auf eine Telefonleitung.

In Bad Wörishofen ist man noch mitten in den Aufräumarbeiten nach den starken Schneefällen vor einigen Tagen. Die Schäden sind enorm, zahlreiche Bäume sind umgestürzt oder müssen nun sicherheitshalber gefällt werden, auch im Kurpark. Die Stadtverwaltung Bad Wörishofen gab eine Warnung heraus. In den Wäldern und Parkanlagen, etwa dem Kurpark Bad Wörishofen, sei es jetzt gefährlich. Zoltan brachte nun weitere Schäden.

Wind, Sturm und Orkan - was ist der Unterschied? 1 / 5 Zurück Vorwärts Windstärken werden nach der von dem britischen Admiral Francis Beaufort (1774-1857) entwickelten Skala berechnet. Sie reicht von 0 Beaufort (Windstille) bis zur Stärke 12 (Orkan).

Böen sind kräftige Windstöße, die den Zehn-Minuten-Mittelwert der gemessenen Windgeschwindigkeit für bis zu 20 Sekunden übersteigen.

Stürmischer Wind (Stärke 8) erreicht eine mittlere Geschwindigkeit von 62 bis 74 Kilometern pro Stunde - gemessen in zehn Metern Höhe über freiem Gelände.

Bei Sturm fegt der Wind mit einer mittleren Geschwindigkeit von 75 bis 88 Stundenkilometer über freies Gelände (Stärke 9). Bei Wind mit Tempo 89 bis 102 (Stärke 10) spricht man von einem schweren, bei 103 bis 117 (Stärke 11) von einem orkanartigen Sturm.

Orkane sind besonders heftige Stürme mit 118 Kilometern pro Stunde und mehr (Stärke 12). Sie richten oft schwere Verwüstungen an.

Bereits am Donnerstagnachmittag stürzte an einem Parkplatz der Schlingener Straße ein großer Baum um und fiel auf eine Telefonleitung. Die Feuerwehr Bad Wörishofen brauchte etwa eine halbe Stunde, um die Gefahr zu beseitigen. Währenddessen wehte Zoltan an der Ganghofer Straße einen Bauzaun um. An der Wankstraße drohte ein großer Ast auf die Straße zu fallen. Zwischen Schöneschach und Altensteig blockierte dann in der Nacht ein umgestürzter Baum die Fahrbahn. Die Feuerwehr schaffte mit Motorsägen freie Bahn.

In Dirlewang war die dortige Feuerwehr ebenfalls gefordert. Am Dienstagabend stürzte dort ein Baum auf eine Straße. In Bedernau war die Feuerwehr aus dem gleichen Grund am Dienstagnachmittag im Einsatz. Sturm-Einsätze gab es auch in Zell oder Ollarzried, wie der Kreisfeuerwehrverband berichtet. In Mindelheim dagegen blieb es ruhig.

Sturmwarnung für das Unterallgäu besteht auch am Freitag

Der Deutsche Wetterdienst hatte für die Nacht auf Freitag im Bereich Bad Wörishofen Sturmböen zwischen 70 und 85 km/h, in Schauernähe sogar bis zu 100 km/h, vorhergesagt. Die Warnung besteht auch noch für den Freitag. Der Deutsche Wetterdienst erwartet für den Bereich Bad Wörishofen Windgeschwindigkeiten zwischen 55 und 80 km/h.

