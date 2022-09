Tag der offenen Gartentür: Noch bis Oktober bewerben

Wer im kommenden Jahr sein grünes Paradies zeigen will, kann sich jetzt beim Landratsamt Unterallgäu anmelden.

Wer seinen Garten im kommenden Jahr beim „Tag der offenen Gartentür“ präsentieren möchte, kann sich noch bis Samstag, 1. Oktober, bewerben. Die Veranstaltung selbst findet am Sonntag, 25. Juni 2023, statt. Die Teilnehmenden öffnen ihre Gärten an diesem Tag von 10 bis 17 Uhr für die Öffentlichkeit.

Der „Tag der offenen Gartentür“ soll laut Markus Orf, Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege am Unterallgäuer Landratsamt, dazu dienen, dass sich Gartenbesitzerinnen und -besitzer austauschen und neue Ideen holen können: „Ob Bauerngarten oder Reihenhausgarten: Bewerben kann sich im Prinzip jeder, der sich Gedanken über seine Gartengestaltung gemacht hat“, sagt Orf. „Das kann ein formaler Garten ebenso sein wie ein Naturgarten, ein Gemüsegarten oder ein Rosengarten.“

Heuer herrschte in den Gärten richtig gute Stimmung

Nachdem der „Tag der offenen Tür“ zweimal wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste, lebte er 2022 wieder auf. „Die Gäste erschienen besonders zahlreich und es herrschte richtig gute Stimmung“, berichtet Markus Orf rückblickend.

Wie immer findet die Veranstaltung am 25. Juni 2023 nicht nur im Unterallgäu, sondern in ganz Bayern statt. Unterallgäuer, die mitmachen möchten, bewerben sich beim Landratsamt in Mindelheim. Ein Bewerbungsformular kann hier heruntergeladen werden. Bewerbungsschluss ist Samstag, 1. Oktober. Weitere Auskünfte gibt Markus Orf unter der Telefonnummer 08261/ 995-256. (mz)