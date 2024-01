Tag zwei des Bauernprotests: So verlief der Dienstag im Unterallgäu

Rund 250 Traktoren ziehen über die alte B18 von Mindelheim nach Memmingen, und auch an den Autobahnzufahrten in Türkheim und Mindelheim kam es zu Behinderungen.

Die Unterallgäuer Landwirte haben ihre Aktionen, mit denen sie gegen das Ende der Agrardiesel-Subventionen protestieren, auch am Dienstag im Landkreis fortgesetzt. Zu großräumigen Straßenblockaden kam es anders als am Montag zwar nicht mehr, aber noch zu einzelnen Verkehrsbehinderungen.

Warnleuchten von Traktoren, lautes Hupen, vermischt mit dem Blaulicht von Einsatzfahrzeugen der Polizei: An der A96-Anschlussstelle Bad Wörishofen staute sich am Dienstag schon um kurz nach 8 Uhr der Verkehr auf der Staatsstraße 2015, dem Autobahnzubringer von Bad Wörishofen und Türkheim aus.

13 Bilder Bauern protestieren mit Traktoren in Bad Wörishofen Foto: Bernd Feil

Die Bauern beschränkten sich am Dienstag im Unterallgäu auf vereinzelte Aktionen

Zuvor hatten die Bauern kurzzeitig auch an der A96-Anschlussstelle Mindelheim für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Die Protestwoche ging in den zweiten Tag. Es gebe allerdings keine Blockaden, teilte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West unserer Redaktion mit. Traktoren seien langsam unterwegs, es handele sich um vereinzelte Aktionen, die sich am Dienstag offenbar vor allem auf die A96-Anschlussstellen konzentrierten. Die Polizei sei vor Ort und suche das Gespräch mit den Bauern. Es gebe derzeit aber nur leichte Beeinträchtigungen, berichtete die Polizei am Vormittag.

Ab 13 Uhr rollten Traktoren dann in Bad Wörishofen ein. Bauern trafen sich dort vor dem Milchwerk zu einer gemeinsamen Protestfahrt durch die Kneippstadt. Am Abend waren die Traktoren dann in Mindelheim zu sehen und zu hören.

Mit rund 250 Traktoren fuhren am Dienstag Landwirte im Konvoi von Mindelheim nach Memmingen. Foto: Thomas Weigert

Geduld brauchten Autofahrerinnen und Autofahrer am Dienstag auch auf der alten B18: Von Mindelheim aus hatte sich gegen Mittag ein Konvoi von rund 250 Traktoren in Richtung Memmingen in Bewegung gesetzt. Eine entsprechende Anzeige für eine sogenannte Eilversammlung war am Vormittag beim Landratsamt Unterallgäu eingegangen, wie eine Sprecherin bestätigte.

Traktoren fuhren von Mindelheim aus in Richtung Memmingen

Die Traktorkolonne fuhr parallel zur Autobahn A96 über die alte B18 Richtung Erkheim und Ungerhausen nach Memmingen. Am Kreisverkehr am Münchner Ring im Osten der Stadt bogen die Landwirte dann in Richtung Trunkelsberg ab und fuhren von dort nach Mindelheim zurück. Der Demonstrationszug wurde von der Polizei begleitet. Mit Plakaten, Hupen und Musik machten die Landwirte auf sich aufmerksam. Weitere Demonstranten, die nicht zu dem Korso gehören, blockierten kurz darauf mit ihren Traktoren den Kreisverkehr, indem sie im Kreis fuhren.

Schulbusse kamen am Dienstag besser durch

Die Schulbusse, die Kinder und Jugendliche beispielsweise zur Grund- und Mittelschule Pfaffenhausen bringen sollten, sind Dienstagfrüh deutlich besser durchgekommen als noch am Montagmorgen. 119 von rund 500 Schülerinnen und Schülern seien am Montag nicht an der Schule erschienen, sagt Schulleiterin Sabine Hummel auf Anfrage unserer Redaktion. „Die Streikenden haben wohl nicht an die Schulbusse gedacht.“ So hätten am Montag die Busse aus Kirchheim, Ober- und Unterrieden wegen der Bauernproteste nicht mehr weiterfahren können.

39 Bilder Die Bauernproteste in den Unterallgäuer Orten in Bildern Foto: Markus Heinrich, Kathrin Elsner, Sandra Baumberger, Ulla Gutmann, Bernd Feil

Kinder ließen sich abholen, sind teils wohl auch wieder nach Hause gelaufen, wenn der Bus gar nicht erst ging. „Das war schon grenzwertig“, findet die Rektorin, die zusammen mit ihrem Team am Montag viel telefoniert hat, um sicherzustellen, dass auch alle Kinder wieder wohlbehalten zu Hause angekommen waren. Hummel sagt, sie habe außerdem mit der Polizei telefoniert und mit den demonstrierenden Landwirten in Pfaffenhausen gesprochen. Ihr sei wichtig gewesen, dass die Schulbusse durchfahren dürfen und die Kinder nach der Schule wieder heimkommen. „Das hat am Montagnachmittag und Dienstagfrüh auch funktioniert“, sagt sie. Ihren Lehrkräften hat die Schulleiterin für den Dienstag Bescheinigungen ausgehändigt, die diese notfalls bei Blockaden vorzeigen können.

An den Kliniken in Mindelheim und Ottobeuren hielten sich die Auswirkungen der Bauernproteste im Rahmen

An den Kliniken in Mindelheim und Ottobeuren hatten sich die Proteste am Montag ebenfalls bemerkbar gemacht: Wie Pressesprecherin Kirsten Boos auf Nachfrage mitteilt, kamen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den verschiedenen Bereichen und Abteilungen verspätet zur Arbeit – teilweise bis zu 1,5 Stunden. So konnten vereinzelt Untersuchungen erst verspätet durchgeführt werden, oder die Stationen waren zwischenzeitlich nicht vollständig besetzt. OP-Verschiebungen oder ein verspäteter Beginn von Operationen und anderen Behandlungen seien glücklicherweise die Ausnahme gewesen.

43 Bilder Bauern protestieren auf Mindelheims Zufahrtsstraßen Foto: Thorsten Bringezu

„Dies ist auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdanken, die mit hohem persönlichem Engagement früher losgefahren sind und ihre Schichten teilweise sogar vorausschauend früher begonnen haben“, so die Kliniksprecherin. Zum Teil seien zudem Patientinnen und Patienten vor einer geplanten OP bereits am Sonntag aufgenommen worden.